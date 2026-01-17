Sale de un bar a fumar, un joven le da un puñetazo y termina con un tobillo roto en Valladolid: la Policía detiene al agresor

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en Valladolid el pasado 15 de enero como presunto autor de un delito de lesiones graves, cuya víctima salió del interior de un local a fumar y cuando quiso volver a entrar fue golpeado por un joven en la puerta. A consecuencia del impacto, cayó al suelo y se fracturó un tobillo, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, por lo que una patrulla de la Policía Nacional fue comisionada para acudir al lugar e identificó al agresor, quien dejó nota de la identidad del mismo en dependencias policiales. Por su parte, la víctima fue trasladada para ser atendida en el Hospital Clínico Universitario.

Posteriormente el día 7 de enero, la víctima de la agresión se personó en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid para denunciar la agresión sufrida, presentando un parte facultativo de la noche de los hechos, que reflejaba la fractura del tobillo izquierdo a consecuencia de la caída tras el puñetazo.

Los investigadores de la Policía Nacional, en base a la denuncia de la víctima y a la identificación del agresor, y tras cotejar declaraciones de testigos y vídeos de la noche en que ocurrió, procedieron el pasado día 15 de enero a la detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones graves.

El detenido ha sido oído en declaración en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de distrito de Valladolid-Delicias, y tras poner en conocimiento de la autoridad judicial el atestado instruido y sus conclusiones, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sea requerido para ello.