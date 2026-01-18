Muere un motorista tras sufrir una caída en Ciudad Rodrigo
El fatal accidente ha tenido lugar al filo del mediodía, a las 11:54 horas, en la rotonda que enlaza las avenidas de España y Portugal.
Más sucesos: Brutal agresión de madrugada en Salamanca: rompen un vaso de cristal en la cara a una joven en una zona de ocio
Noticias relacionadas
- Brutal agresión de madrugada en Salamanca: rompen un vaso de cristal en la cara a una joven en una zona de ocio
- Sale de un bar a fumar, un joven le da un puñetazo y termina con un tobillo roto en Valladolid: la Policía detiene al agresor
- Liberan a un anciano explotado por un grupo criminal para mendigar y estafar en internet: un detenido en Burgos
Un motorista de 66 años ha fallecido en la tarde de este sábado tras sufrir una caída en las calles del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo. En concreto, el fatal accidente ha tenido lugar al filo del mediodía, a las 11:54 horas, en la rotonda que enlaza las avenidas de España y Portugal.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias con personal facultativo para prestar atención al motorista, que finalmente ha resultado fallecido.