Muere un motorista tras sufrir una caída en Ciudad Rodrigo

La Policía Local, la Guardia Civil y una ambulancia de Sacyl en el lugar del fatal accidente, en Ciudad Rodrigo ICAL

Un motorista de 66 años ha fallecido en la tarde de este sábado tras sufrir una caída en las calles del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo. En concreto, el fatal accidente ha tenido lugar al filo del mediodía, a las 11:54 horas, en la rotonda que enlaza las avenidas de España y Portugal.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias con personal facultativo para prestar atención al motorista, que finalmente ha resultado fallecido.