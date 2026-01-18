Herido un joven cazador tras recibir un disparo en una montería en Candeleda

Un joven cazador de unos 30 años ha resultado herido en la mañana de este domingo en una pierna por un disparo accidental en el transcurso de una montería celebrada en el municipio abulense de Candeleda, según ha informado el Centro Castilla y León 112.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Ávila, de la Policía Local de Candeleda, así como de Emergencias Sanitarias-Sacyl y el Centro Coordinador de Emergencias, que ha gestionado el incidente para localizar el lugar exacto del incidente y pactar el punto de traspaso con Sacyl.

El herido ha sido trasladado por sus acompañantes hasta el punto de encuentro donde Emergencias Sanitarias-Sacyl le esperaba con una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal le ha atendido. Finalmente, el herido ha sido evacuado al hospital del municipio toledano de Talavera de la Reina.