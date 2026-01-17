Zamora llora a Mariano Rodríguez, alma y fundador de Casa Mariano y pionero de la hostelería zamorana

Zamora se ha vestido de luto este sábado tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Mariano Rodríguez San León, una de las figuras más queridas y representativas del sector hostelero de la provincia. El fundador y alma del mítico Asador Casa Mariano ha fallecido a los 86 años, dejando tras de sí un legado imborrable ligado a la cocina tradicional zamorana, al lechazo asado y, sobre todo, al amor por su ciudad.

Mariano Rodríguez convirtió su restaurante, abierto en 1985, en mucho más que un simple establecimiento: en un lugar de referencia donde generaciones de zamoranos han celebrado cumpleaños, comuniones, comidas de negocios y reuniones familiares.

El Asador Casa Mariano destaca no solo por la excelencia de sus platos, con el lechazo asado como bandera indiscutible, sino también por su singularidad arquitectónica: el local integra en su interior un fragmento de la muralla del siglo XII, convirtiendo cada visita en una experiencia donde la gastronomía y la historia de Zamora se funden de manera única.

Hombre discreto, trabajador incansable y de carácter afable, Mariano siempre entendió que el futuro de la hostelería pasaba por la unión y la profesionalización del sector. Fue uno de los impulsores pioneros de diversas asociaciones profesionales, poniendo las bases de la sólida red que hoy existe en Castilla y León.

Su visión y su compromiso fueron reconocidos en múltiples ocasiones, llegando incluso a ser nombrado presidente de honor de entidades del sector hostelero a nivel nacional. El testigo de esta apasionada trayectoria familiar lo ha recogido su hijo Luis Miguel Rodríguez Román (Zamora, 1963), quien hoy preside la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León y continúa al frente del negocio familiar, manteniendo viva la esencia que su padre supo transmitir: calidad, tradición y cariño por Zamora.

La noticia de su marcha ha sido recibida con profundo pesar por clientes habituales, compañeros hosteleros, vecinos y toda la sociedad zamorana, que hoy recuerda con cariño a un hombre que hizo de su profesión una forma de vida y de su ciudad una bandera que nunca dejó de ondear.

El funeral por Mariano Rodríguez San León se celebrará este domingo, 18 de enero, a las 10:00 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Lourdes. Acto seguido, se conducirá el cuerpo al Tanatorio Crematorio Mémora Zamora para su incineración.

Zamora pierde a uno de sus grandes referentes, pero su recuerdo permanecerá en cada mesa servida con esmero, en cada lechazo asado en horno de leña y en el corazón de todos los que alguna vez cruzaron la puerta de Casa Mariano. Descanse en paz.