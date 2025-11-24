El Ayuntamiento de Zamora asigna a un conocido hostelero la reapertura del Merendero de Los Pelambres

Visita a la obra de Los Pelambres y el Centro del Duero

El Ayuntamiento de Zamora ha notificado a Roberto García que es el nuevo adjudicatario del Merendero de Los Pelambres. Como ya adelantó EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, se trata de un conocido hostelero de la capital, que regenta varios negocios relacionados con el mundo de la restauración, así como una empresa de limpieza.

Roberto García ofreció la segunda oferta más alta de la licitación para la reapertura del famoso merendero, ubicado a los pies del río Duero, por debajo del creador de contenido Manuel Garrote. El hostelero tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zamora 30.066 euros anuales de canon (más IVA), durante los próximos 10 años, ampliable a 20 más, por la gestión del negocio.

Una vez notificada la adjudicación, los técnicos municipales comprobarán que Roberto García cumple todas las condiciones para hacerse cargo de esta concesión municipal.

Entre los requisitos se exige no solo la gestión del restaurante, sino que también deberá asumir el mantenimiento completo del edificio, las terrazas y los vestuarios, así como todos los gastos de suministros, personal e impuestos.

El Consistorio zamorano le requiere además un seguro multirriesgo de 180.000 euros y otro de responsabilidad civil de 300.000 euros por víctima. Y se exige que el local esté abierto de forma obligatoria entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, dejando el resto del año a elección del licitador.

También tendrá que cumplir con las condiciones recogidas en el pliego de condiciones, entre ellas las de solvencia económica y técnica, que exige un año de experiencia al gerente del merendero, entre otras cuestiones. Razón por la que el anterior hostelero fue excluido de la licitación, pero que, presumiblemente, Roberto García cumpliría con creces.

No en vano, este hostelero es dueño de bares muy populares en Zamora como el Príncipe (avenida Príncipe de Asturias), el Aula (calle Argentina) o el Batiman (carretera de La Hiniesta). Además se ha encargado en multitud de ocasiones de la gestión de las barras en fiestas populares de la provincia de Zamora.