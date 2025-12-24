Herida una mujer de 87 años tras un choque entre dos turismos en Villabrázaro

Una mujer de 87 años ha resultado herida en la tarde de este miércoles en una colisión entre dos vehículos en el municipio zamorano de Villabrázaro. Los hechos han tenido lugar a las 19:18 horas de la tarde en la carretera N-VI, kilómetro 266.

La Guardia Civil de Tráfico ha avisado al 112 de Castilla y León de una colisión lateral entre dos turismos y ha solicitado asistencia para una mujer de 87 años, que se encontraba consciente. El 112 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar del accidente.