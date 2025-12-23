Exigen el final de las obras del Conservatorio de Zamora tras 18 años de espera: "Debe estar listo antes de que acabe el curso"

Ahora Decide ha exigido este martes el final de las obras del Conservatorio de Zamora tras 18 años de espera. "Debe estar listo antes de que acabe el curso", ha señalado la formación, que ha recordado que las obras tenían fecha de finalización el 21 de julio y que se sigue "un año más impartiendo las clases a 300 alumnos en un espacio obsoleto".

El partido ha recordado que hace más de nueve meses el portavoz de Ahora Decide y la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio Profesional de Música de Zamora denunciaban la "paralización" de las obras por un periodo de más de un año después de otras paralizaciones anteriores, exigían la reanudación de las obras y anunciaban que las obras no finalizarían este verano.

"Las obras se reanudaron y su fecha de finalización se fijó para el 21 de julio de 2025 e iniciamos el presente curso en un edificio inadecuado y seguimos esperando el fin de las obras de una infraestructura que Zamora necesita y que tienen unas condiciones adecuadas y con buen equipamiento todas las capitales de provincia de Castilla y León excepto Zamora", ha recalcado.

Y ha hecho hincapié en que en agosto de 2008 el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, vino a colocar la primera piedra y anunció una inversión de 10 millones de euros. "Once años después, en febrero de 2019 aparece el Consejero de Educación para decirnos que el nuevo Conservatorio de la capital será una realidad a partir del año 2023", ha añadido Ahora Decide.

La formación ha señalado que el 20 de octubre de 2022, "después de iniciadas las obras, hechos los cimientos, haber gastado 4 millones de euros y llevar meses paralizadas, el nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco anunció una inversión ese año de 4,5 millones de euros que supondrían que el nuevo conservatorio estaría en funcionamiento en el curso 2024/2025".

"El 4 de junio de 2024 Ahora Decide presenta en las Cortes una pregunta escrita exigiendo información sobre el presente y el futuro del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora y recibida la respuesta, tres meses después, decía: "El Conservatorio Profesional de Música de Zamora ha sido y es una prioridad para la Consejería de Educación. Un proyecto emblemático y estamos negociando con la empresa para dar continuidad al proyecto", ha apuntado.

Un lugar "no adecuado"

Ahora Decide ha denunciado que el lugar en el que se imparten las clases actualmente "no es adecuado". "Cualquiera que entre en las viejas e inadecuadas instalaciones del actual Conservatorio podrá comprobar que el edificio no está insonorizado de tal manera que algún profesor ha tenido que poner cartones de huevos en las paredes para reducir las molestias, el aula de coro es una nevera en invierno y los ensayos se acompañan de toses permanentes", ha señalado.

La formación ha hecho hincapié en que "tiene parte de los tejados de uralita y como hay espacios abandonados los problemas de calefacción son constantes". "En definitiva no es un lugar adecuado para albergar un Conservatorio Profesional de Música", ha afirmado.

Y ha denunciado que mientras el presidente de Castilla y León "está repartiendo millones por todos los rincones de la comunidad, no teniendo ni presupuesto aprobado, en Zamora seguimos impartiendo las clases en un Conservatorio obsoleto e inadecuado después de dieciocho años". "Ahora Decide exige la finalización de las obras del Conservatorio y la garantía de que el equipamiento esté listo antes del final del presente curso", ha zanjado la formación.