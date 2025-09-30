Exigen el Conservatorio de Zamora tras 17 años de espera: "Tememos que el próximo curso tampoco lo estrenaremos"

Visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a las obras del conservatorio de Zamora en octubre de 2022 J.L. Leal ICAL

Ahora Decide ha exigido este martes que se agilicen las obras del nuevo Conservatorio de Música de Zamora para que la capital zamorana cuente, por fin, con esta necesaria infraestructura después de, nada más y nada menos, 17 años de espera. "Tememos que el próximo curso tampoco lo estrenaremos", ha lamentado la formación.

Ahora Decide ha recordado que las obras tenían fecha de finalización el 21 de julio de este año, algo que no se ha cumplido. "Seguimos un curso más impartiendo las clases a 300 alumnos en un espacio obsoleto", ha denunciado el partido.

Hace más de siete meses el portavoz de Ahora Decide y la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio de Música de Zamora denunciaron la paralización de las obras por un periodo de más de un año "después de otras paralizaciones anteriores" y exigieron "la reanudación de las obras", anunciando que estas "no finalizarían este verano."

"Las obras se reanudaron y su fecha de finalización se fijó en el 21 de julio de 2025 y hoy, dos meses más tarde de esa fecha, iniciamos el curso en un edificio inadecuado y seguimos esperando el fin de las obras de una infraestructura que Zamora necesita y que tienen en unas condiciones adecuadas y con buen equipamiento todas las capitales de Castilla y León excepto Zamora", han señalado.

17 años de espera

Ahora Decide ha recordado que en agosto de 2008 el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, acudió a colocar la primera piedra y anunció una inversión de 10 millones de euros. "Once años después, en febrero de 2019 aparece el Consejero de Educación para decirnos que el nuevo Conservatorio de la capital será una realidad a partir del año 2023", han apuntado.

Y han hecho hincapié en que el 20 de octubre de 2022, después de iniciadas las obras, hechos los cimientos, haber gastado cuatro millones de euros y llevar meses paralizadas, el nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "anunció una inversión de 4,5 millones de euros que supondrían que el nuevo conservatorio estaría en funcionamiento en el curso 2024/2025".

"El 4 de junio de 2024 Ahora Decide presenta en las Cortes una pregunta escrita exigiendo información sobre el presente y el futuro del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora y tres meses después recibió respuesta", han subrayado.

En la misma, según ha indicado la formación, se aseguraba que "el Conservatorio Profesional de Música de Zamora ha sido y es una prioridad para la Consejería de Educación. Un proyecto emblemático y estamos negociando con la empresa para dar continuidad al proyecto".

Un lugar "no adecuado"

Ahora Decide ha señalado que "cualquiera que entre en las viejas e inadecuadas instalaciones del actual Conservatorio podrá comprobar que el edificio no está insonorizado de tal manera que algún profesor ha tenido que poner cartones de huevos en las paredes para reducir las molestias de los ensayos de orquesta".

"Las siete cabinas individuales para ensayar tampoco están insonorizadas, el aula de coro es una nevera en invierno y los ensayos se acompañan de toses permanentes, tiene parte de los tejados de uralita y como hay espacios abandonados los problemas de calefacción son constantes, dificultades para ir al servicio con tranquilidad porque no es posible que las puertas cierren", ha denunciado.

Y ha hecho hincapié en que "no es un lugar adecuado para albergar un Conservatorio Profesional de Música". "El nuevo curso comenzará mañana y visitada la obra los operarios nos dicen que tardará más de un año al que habrá que añadir el tiempo para remates y equipamiento. Después de 17 años nos tememos que el próximo curso tampoco estrenaremos el nuevo Conservatorio", ha lamentado.

Ahora Decide ha exigido la "agilización" de las obras del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora y la "garantía" de que el equipamiento "esté listo antes del final del presente curso".