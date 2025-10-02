La Junta retrasa un año más el fin de las obras del Conservatorio de Música de Zamora: "Son complicadas"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, confirmó ayer en Zamora que el nuevo Conservatorio Profesional de Música no estará listo hasta el año 2026. La obra, que se ejecuta en la Universidad Laboral de la avenida Príncipe de Asturias, acumula ya más de tres años de trabajos y varios retrasos respecto a los plazos anunciados inicialmente.

Una obra que se espera en la ciudad desde hace nada menos que 17 años, y de la que Rocío Lucas aseguraba que "es importante" para la Junta, como justifican los 17 millones de euros comprometidos para su finalización.

Según precisaba la consejera, el contrato se formalizó en junio de 2022 y actualmente "hay ya un 45% de obra realizada". La consejera insistió en que el ritmo de ejecución es "correcto" y que este mismo año se han consignado cerca de 11 millones de euros para avanzar en los trabajos.

El plan contempla tanto el Conservatorio como el teatro anejo, lo que, en palabras de la consejera, "hace que la obra sea más complicada". Lucas aclaraba también que los trabajos en el teatro son paralelos y están a cargo de la misma empresa adjudicataria. "Las obras no están paradas", remarcó.

El proceso, sin embargo, ha atravesado infinidad de retrasos. El último en mayo de 2024, cuando la empresa adjudicataria Geoxa General de Construcciones S.L. comunicó de forma unilateral su decisión de abandonar los trabajos.

La Consejería de Educación abrió entonces un análisis para estudiar las sanciones y buscar una salida que permitiera continuar con la obra. Finalmente, las negociaciones entre la Junta y la constructora permitieron desbloquear la situación y retomar los trabajos.

El retraso contrasta con los plazos que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, había comprometido en octubre de 2022, cuando aseguró que el centro estaría en marcha en el curso 2024-25 y que se convertiría en uno de "los tres mejores de España".

Dos cursos después, el alumnado continúa en el Conservatorio Miguel Manzano, ubicado en la calle Hernán Cortés, esperando su nuevo centro desde hace casi dos décadas.

El futuro centro tendrá capacidad para 420 alumnos y sustituirá al actual inmueble dentro del recinto del Colegio Nuestra Señora del Tránsito.

El diseño contempla 42 aulas, 12 cabinas de ensayo, sala de usos múltiples, biblioteca y un auditorio con escenario, cuatro camerinos y zona técnica. Incluirá también sala de profesores, orientación, cafetería y diferentes espacios de servicios comunes, como almacenes para instrumentos o telecomunicaciones.