El Ayuntamiento de Zamora inicia el proceso de licitación para la renovación del parque infantil de la calle José Regojo

El parque infantil ubicado en la calle José Regojo de Zamora será reformado íntegramente según ha informado el concejal de Obras, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, quien ha señalado que el proyecto de renovación ha surgido dentro de la iniciativa “Soñando Parques”, en la que ha tenido un papel destacado la comunidad educativa del CEIP Alejandro Casona.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 47.800 euros y supone la renovación total de este parque que hasta ahora “presentaba juegos antiguos, escaso mobiliario urbano y un uso muy limitado”.

El proyecto contempla la sustitución de la arena existente y la distribución del parque en dos zonas separadas por una acera de hormigón impreso. Además, se instalarán dos pérgolas de madera, cuatro bancos de polietileno y dos papeleras de acero inoxidable, además de una fuente doble, un espacio de multijuego, un columpio cesta y otro multijuego de menor tamaño, además de dos juegos de muelles para los más pequeños.

Novo ha adelantado que el objetivo de la concejalía que dirige es reformar diez nuevos parques durante 2026, que se sumarán a los que ya están adjudicados en siglo XXI y La Encomienda. “Seguiremos realizando talleres participativos, incorporando la opinión de niños y niñas en el diseño de estos espacios que ellos van a disfrutar”. A ello ha añadido que la próxima semana se abrirá el nuevo parque infantil de La Alberca.