El belén municipal de la Magdalena recrea una noche de cencellada con un toque muy zamorano

El Belén Municipal de Zamora abre sus puertas desde hoy, en horario de 18.00 a 21.00 horas, con una propuesta que este año destaca por su carácter nocturno y detalles muy zamoranos.

La Agrupación Belenista La Morana ha recreado una noche en la ciudad de Belén, incorporando un "toque muy zamorano, como es la cencellada, que cubre todo el Belén y da un toque particular muy importante", según el concejal de Promoción Económica, David Gago.

La presentación oficial del montaje tuvo lugar con la participación de Gago, el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López, y el presidente de la Agrupación Belenista La Morana, Francisco Iglesias. Las figuras del Belén, de 60 a 70 centímetros de altura, han sido elaboradas en los prestigiosos Talleres de Olot y aportan gran valor y espectacularidad al conjunto.

Desde que el Belén se trasladó por primera vez a la Iglesia de Santa María Magdalena, hace tres años, su popularidad ha crecido de manera exponencial.

De las cinco mil visitas iniciales, la pasada Navidad se rozaron las 30.000, lo que confirma el acierto de mantenerlo en este espacio. Por eso, Gago ha animado a los zamoranos y visitantes a recorrer los laberintos y callejuelas del Belén, que permiten "viajar en el tiempo y contemplar el nacimiento de Cristo".

El director de la Fundación Zamorarte ha destacado la armonía entre el trabajo de los belenistas y el entorno de la iglesia. "El arte románico es nuestra mejor bandera y esperamos poder seguir aquí el próximo año", ha subrayado Juan Carlos López, quien recordó la reciente finalización de las obras en el tejado del templo.

La Agrupación La Morana ha dedicado los últimos siete meses a preparar cada atrezo y complemento. "Nuestro deseo es sorprender al público", ha asegurado Francisco Iglesias, quien resaltó la dedicación de los belenistas zamoranos y la relevancia de este arte, que ha sido propuesto por los gobiernos de España e Italia para su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad.