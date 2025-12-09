Vuelven los rascas navideños al comercio de Zamora: las compras superiores a 20 euros tienen premio

La nueva Campaña de Navidad del comercio zamorano arrancará el 18 de diciembre con la implicación directa del Ayuntamiento de Zamora y de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco).

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y el presidente de la organización, Ruperto Prieto, han presentado una iniciativa que busca incentivar las compras y aumentar la afluencia de público hasta el 5 de enero.

Durante este periodo, los clientes que realicen compras superiores a 20 euros en los establecimientos adheridos recibirán rascas con premios de 5 euros.

Además, los boletos no premiados permitirán acceder al tobogán navideño instalado en la plaza Claudio Moyano, una actividad gratuita que pretende reforzar el ambiente festivo en el centro de la ciudad.

Hasta el momento se han inscrito 175 comercios, aunque Azeco confía en superar los doscientos antes del inicio de la campaña. Cada establecimiento recibirá 150 rascas, con un total de cincuenta euros en premios por comercio.

La asociación comercial considera que este formato ayuda a atraer clientes y aporta un aliciente directo para reforzar la actividad comercial en las próximas semanas.

Gago ha subrayado que esta "es la campaña más importante para el comercio zamorano", y ha añadido que "por ello todos nos volcamos en dinamizar las calles y hacer campañas que son exitosas como se demostró el año pasado".

El concejal de Promoción Económica ha recordado que Zamora figura entre las ciudades donde más ha crecido el comercio en Castilla y León, algo que atribuye a "la evolución de la economía" y también "a los beneficios y facilidades que se está dando a los comerciantes de la localidad".

Por su parte, Prieto ha destacado que la iniciativa pretende "ilusionar a la gente con la Navidad y que favorezca la fidelización de los zamoranos con sus comercios y que vean que la ciudad se vuelca con ellos".

Desde Azeco insisten en que el objetivo es fortalecer el vínculo entre consumidores y comercio local en un periodo clave para el sector.

Gago ha avanzado que el Ayuntamiento continuará impulsando acciones promocionales durante las próximas semanas para reforzar la actividad previa a la Navidad.

El edil espera que los fines de semana de diciembre "sean como el puente que hemos tenido", en el que se han visto grandes cantidades de gente visitando la ciudad.