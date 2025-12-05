El nuevo carril bici de Doctor Fleming conecta Valorio con la muralla a través de un corredor de biodiversidad

En total se han plantado 1.356 arbustos de especies autóctonas adaptadas al clima de Zamora. También se han incorporado 14 árboles para reforzar la presencia de vegetación y mejorar la integración natural del entorno urbano. Más información:

La actuación B8 del proyecto RenaturaliZA culmina la transformación de la calle Doctor Fleming tras cinco meses de obras. La intervención forma parte del programa municipal que cuenta con apoyo de la Fundación Biodiversidad del Miteco dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

El objetivo ha sido mejorar la calidad ecológica de la zona mediante la renaturalización del entorno urbano. La propuesta buscaba reforzar los servicios ecosistémicos y crear un corredor de biodiversidad desde el Bosque y Arroyo de Valorio hacia otros espacios de la ciudad, con conexión directa a la futura zona renaturalizada del lienzo norte de la muralla.

El Ayuntamiento destaca que la obra impulsa la capacidad de este espacio para ofrecer servicios ecosistémicos de mayor calidad a la ciudadanía.

También prevé un impacto positivo en la movilidad ciclista y en el calmado del tráfico. La nueva configuración entronca con la futura actuación de humanización de travesías anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los trabajos fueron adjudicados por 227.334 euros a la empresa A Scala Obras e Ingeniería.

Las obras se desarrollaron durante cinco meses y han supuesto una reordenación completa del vial. La intervención reduce el ancho de la calzada y habilita un carril bici, además de parterres corridos y microbosquetes.

En total se han plantado 1.356 arbustos de especies autóctonas adaptadas al clima de Zamora. También se han incorporado 14 árboles para reforzar la presencia de vegetación y mejorar la integración natural del entorno urbano.