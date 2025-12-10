Abierto el plazo de inscripción para el Campus Navideño del Club Deportivo River Zamora

El Club Deportivo River Zamora ha abierto las inscripciones para su Campus Navideño 2024-2025, dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años. La actividad se desarrollará durante las vacaciones escolares con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia, deporte y aprendizaje en un entorno seguro y dinámico.

El Campus tendrá lugar en el Pabellón del IES Río Duero los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Las familias que lo necesiten podrán hacer uso del servicio de madrugadores, disponible de 9:00 a 10:00 horas.

Inscripción y precios

El precio general del campus es de 50 euros, contemplándose una tarifa reducida de 45 € para jugadores/as del CD River Zamora, clientes de Caja Rural de Zamora e Inscripciones conjuntas de hermanos. El servicio de madrugadores tendrá un coste adicional de 10 euros. Asimismo, existe la opción de asistencia por semanas: una semana: 30 euros y un servicio de madrugadores semanal por cinco euros más.

Objetivos del campus

El Campus Navideño del River Zamora apuesta por fomentar hábitos saludables y la actividad física, promover valores deportivos como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, facilitar la conciliación familiar durante los días sin actividad escolar y crear un espacio educativo y distendido para los jóvenes deportistas de la ciudad.

Caja Rural de Zamora colabora un año más con esta iniciativa, reforzando su apuesta por el deporte base, la educación en valores y el desarrollo social de la provincia. La entidad mantiene un firme compromiso con los proyectos que promueven hábitos de vida saludables y que impulsan el crecimiento personal de niños y jóvenes a través del deporte.

Su apoyo al Campus Navideño del CD River Zamora muestra, una vez más, el papel activo de Caja Rural como motor de la comunidad y aliado de las familias zamoranas.