Abierto el plazo de inscripción para el Campus Navideño del Club Deportivo River Zamora
El Campus tendrá lugar en el Pabellón del IES Río Duero los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 horas
El Club Deportivo River Zamora ha abierto las inscripciones para su Campus Navideño 2024-2025, dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años. La actividad se desarrollará durante las vacaciones escolares con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia, deporte y aprendizaje en un entorno seguro y dinámico.
El Campus tendrá lugar en el Pabellón del IES Río Duero los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Las familias que lo necesiten podrán hacer uso del servicio de madrugadores, disponible de 9:00 a 10:00 horas.
Inscripción y precios
El precio general del campus es de 50 euros, contemplándose una tarifa reducida de 45 € para jugadores/as del CD River Zamora, clientes de Caja Rural de Zamora e Inscripciones conjuntas de hermanos. El servicio de madrugadores tendrá un coste adicional de 10 euros. Asimismo, existe la opción de asistencia por semanas: una semana: 30 euros y un servicio de madrugadores semanal por cinco euros más.
Objetivos del campus
El Campus Navideño del River Zamora apuesta por fomentar hábitos saludables y la actividad física, promover valores deportivos como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, facilitar la conciliación familiar durante los días sin actividad escolar y crear un espacio educativo y distendido para los jóvenes deportistas de la ciudad.
Caja Rural de Zamora colabora un año más con esta iniciativa, reforzando su apuesta por el deporte base, la educación en valores y el desarrollo social de la provincia. La entidad mantiene un firme compromiso con los proyectos que promueven hábitos de vida saludables y que impulsan el crecimiento personal de niños y jóvenes a través del deporte.
Su apoyo al Campus Navideño del CD River Zamora muestra, una vez más, el papel activo de Caja Rural como motor de la comunidad y aliado de las familias zamoranas.