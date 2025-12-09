Caja Rural lanza su campaña navideña con un sorteo de tres pagas extra de hasta 6.000 euros y descuentos del 10%

Representantes de Caja Rural y de organizaciones empresariales de León presentan la campaña navideña de descuento de la entidad Peio García / ICAL

Caja Rural pone en marcha, un año más, su campaña navideña provincial con descuentos del diez por ciento entre las personas que hagan sus compras con tarjetas de la entidad, con un máximo de 30 euros de rebaja por compra y 300 euros por persona durante el periodo de vigencia, que es desde hoy y hasta el 6 de enero.

La entidad bancaria, junto a los diferentes representantes empresariales, presentaron hoy una nueva edición de esta campaña, que es “muy interesante y útil” para el comercio y la hostelería de la provincia, según indicó el director general de Caja Rural, Cipriano García.

"Tenemos una implicación absoluta con el ámbito leonés desde hace 30 años, que son los que estamos aquí, y eso nos da una enorme satisfacción”, añadió.

De esta manera los clientes de Caja Rural que hagan sus compras con las tarjetas de la entidad en los establecimientos adheridos a la campaña se beneficiarán de ese descuento.

Pero, además, la campaña cuenta con una segunda parte, y es un sorteo de tres pagas extra de 3.000 euros, en el que podrán participar también quienes sin ser clientes, hagan sus compras en establecimientos que cuenten con datáfonos o terminales de TPV de Caja Rural. En caso de que los ganadores sean clientes, la cantidad se duplica hasta los 6.000 euros.

Las papeletas para el sorteo ante notario se depositarán en urnas colocadas en cada local adherido a la campaña y el sorteo no se realizará antes del 24 de enero de 2026.