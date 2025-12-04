El Gran Premio Muelas del Pan calienta motores: la élite del ciclismo regresa a Zamora

La temporada ciclista de 2026 llegará a Zamora con una de sus pruebas más reconocibles. El Gran Premio Muelas del Pan – Caja Rural – Diputación de Zamora reunirá a corredores élite y sub-23 en una edición que busca relevo para Pedri Crause, vencedor en 2025. El Club Ciclista Cadalsa repetirá organización tras el "gran éxito" alcanzado el pasado año.

La prueba incorporará un recorrido en el que Muelas del Pan tendrá más protagonismo. Habrá varios pasos por la localidad antes de la meta y un kilometraje largo que incrementará la exigencia.

La organización prevé una carrera dinámica, con opciones de ruptura y un final que puede decidirse por resistencia y estrategia en un trazado pensado para el espectáculo.

Los responsables institucionales mantienen su compromiso. El Ayuntamiento de Muelas del Pan, la entidad bancaria Caja Rural de Zamora y la Diputación de Zamora han anunciado su apoyo para 2026. Son los tres pilares que sostienen una competición que destaca a los grandes talentos de la categoría élite y sub-23 y que se mantiene como una de las más longevas del ciclismo nacional.

El calendario sitúa el Gran Premio tras la disputa de la Copa de España de Padrón, en Galicia. La organización espera la participación de más de 25 equipos nacionales de primer nivel. Llegarán con la temporada recién iniciada y con la ambición de pelear por un título muy valorado en las primeras semanas de competición.