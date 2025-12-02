Zamora exhibe su potencial para atraer inversiones: la Diputación desbloquea los polígonos de Alcañices y Trabazos

La Diputación de Zamora ha defendido hoy la capacidad de la provincia para captar nuevos proyectos empresariales en la jornada 'Zamora Destino Vital: Invierte en Zamora'.

La sesión, organizada por CEOE–Cepyme junto a la Cámara de Comercio, ha reunido en la Fundación Hispano-Lusa Rei Afonso Henriques a doce compañías procedentes de distintos puntos de España.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha asegurado que Zamora tiene "muchos atractivos para la inversión". Ha destacado que la institución provincial está "volcada con todo el territorio" y presta especial apoyo a las empresas ya instaladas que se encuentran en fase de expansión, por su capacidad para generar empleo y actividad en el medio rural.

Faúndez ha subrayado también la apuesta por atraer nuevas compañías interesadas en iniciar actividad en la provincia. Ha remarcado la importancia de la colaboración con la Junta de Castilla y León, que permite abrir nuevas oportunidades de suelo industrial en diferentes puntos del territorio.

En su intervención ha señalado los avances del Polígono Puerta del Noroeste de Benavente y el impulso al Polígono de San Cristóbal de Entreviñas, ambos con participación directa de la Diputación. Ha resaltado, además, la apuesta de la Junta por el Polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, que avanza como una de las áreas logísticas emergentes del oeste peninsular.

El presidente provincial ha anunciado el desbloqueo de los polígonos transfronterizos de Trabazos y Alcañices, considerados claves para el desarrollo económico de La Raya.

También ha confirmado avances en Bermillo de Sayago y ha señalado que la institución trabaja para que Villalpando disponga de suelo industrial en un futuro próximo.

Faúndez ha incidido en la posición estratégica de Zamora en el mapa de comunicaciones del centro y noroeste de España. Ha señalado que esta ubicación favorece la implantación de nuevas actividades logísticas y empresariales. Ha destacado, también, la calidad de vida del territorio y la existencia de talento cualificado formado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca en Zamora.

Durante su intervención, Faúndez ha puesto en valor el Plan Socioeconómico de La Raya, que contempla ayudas específicas a la implantación de empresas en la frontera hispanolusa durante los próximos seis años.

Y ha reiterado que la Diputación ofrece atención personalizada a todas las compañías que estudian instalarse en la provincia, acompañándolas "en todo lo que sea necesario" para facilitar su llegada.

La Diputación colabora de forma estrecha con la Cámara de Comercio en el desarrollo de la estrategia Zamora Destino Vital, que persigue atraer población, inversión, talento y nuevas actividades económicas al territorio.

Faúndez ha concluido afirmando que "Zamora tiene muchos atractivos para la inversión y vamos a seguir trabajando para que cada vez más proyectos empresariales encuentren aquí su lugar".