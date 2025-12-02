Restauran la histórica bandera del Regimiento de Toro tres siglos después: debió ser destruida y ahora es única

La Real Fábrica de Tapices ha completado la restauración de la bandera coronela del Regimiento de Milicias Provinciales de Toro, una pieza excepcional del Ejército de Fernando VI.

El estandarte, datado a mediados del siglo XVIII, se considera un ejemplar único por su antigüedad y porque logró burlar las ordenanzas que obligaban a destruir las enseñas reemplazadas. Su conservación se valora hoy como un caso extraordinario dentro del patrimonio militar español.

La bandera forma parte de la colección del Museo del Ejército después de que el coleccionista aragonés y experto en vexilología Luis Sorando Muzás la localizara en una subasta en París.

Bandera del Regimiento de Toro restaurada

La Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Historia y Cultura Militar la adquirió y la donó a la institución castrense, lo que ha permitido asegurar su preservación y su estudio estos años.

El estandarte llegó a Madrid en un estado de conservación crítico. La pieza se conservaba solo de manera parcial y mostraba un alto grado de deterioro. El paño superviviente ofrecía una mayor legibilidad en su reverso, donde se repetían invertidos los mismos motivos del anverso.

Destacaban el escudo de las armas reales de Felipe V con los cuarteles de Castilla y León, un escudón central con las flores de lis de la Casa de Borbón muy descolorido y los emblemas bordados de la ciudad de Toro y de Zamora.

El equipo de restauración textil de la Real Fábrica de Tapices ha desarrollado un proceso integral que ha incluido limpieza mecánica, hidratación de fibras, alineado, consolidación y reconstrucción de las lagunas mediante tejido impreso.

La intervención ha concluido con el encapsulado del original en nylonet sobre una impresión digital que reproduce fielmente sus motivos, una solución que permite estabilizar la pieza y facilitar su lectura histórica sin intervenir de manera invasiva en la tela.

La reconstrucción se ha apoyado en documentación publicada, en asesoramiento especializado en vexilología y en la comparación con otras enseñas del mismo periodo conservadas en el propio Museo del Ejército. Este trabajo ha permitido reproducir de forma rigurosa los elementos que habían desaparecido con el paso del tiempo.