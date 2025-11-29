Zamora consolida su liderazgo internacional en Silver Economy con diez conclusiones estratégicas del VII Congreso

El VII Congreso Silver Economy ha reafirmado el papel de la provincia como territorio pionero y laboratorio de referencia en innovación para el envejecimiento activo, la longevidad y los cuidados del futuro. Durante tres jornadas, expertos nacionales e internacionales, instituciones, empresas, universidades y ciudadanía analizaron los avances tecnológicos, científicos y sociales que marcarán las próximas décadas.

A partir de los trabajos presentados y las mesas de debate, se alcanzaron diez conclusiones clave. En primer lugar, Zamora, referente europeo en longevidad e innovación: la provincia se afianza como territorio líder para desarrollar y testar soluciones innovadoras en cuidados, bienestar y envejecimiento activo, convirtiéndose en un ejemplo de proyección internacional.

En segundo lugar, Transformación tecnológica al servicio de la autonomía: la robótica, la domótica, la inteligencia artificial y la vivienda inteligente , junto con otras experiencias expuestas en el Congreso, están revolucionando la vida en el hogar y aportando soluciones eficaces para mejorar la seguridad, accesibilidad y autonomía. Ahora bien, es necesario siempre el factor humano para garantizar la eficacia de estas propuestas.

En tercer lugar, El talento sénior, una ventaja competitiva: el Congreso reivindica el papel activo de las personas mayores de 50 años como consumidores, trabajadores y emprendedores, y reclama la eliminación de prejuicios y del edadismo para aprovechar su experiencia y talento. Se subrayo la necesidad de introducir apoyos y coberturas especificas al mayor en temas relacionados con la tecnología, la ciberseguridad, etc., haciendo hincapié en la lucha contra la soledad no deseada.

En cuarto, ‘La salud como eje central de la longevidad’: programas deportivos y actividades de prevención mostraron evidencias claras de mejora en la salud física, cognitiva, emocional y social, reforzando la importancia del envejecimiento activo.

El deporte ancla la calidad de vida de la población, en quinto ‘Avances científicos para mejorar la calidad de vida’: investigadores presentaron hallazgos relevantes en neurociencia, tecnologías de monitorización, IA aplicada a cuidados personalizados, terapias no farmacológicas y diseño accesible. Estas investigaciones confirman que la ciencia permite aumentar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores de 50 años.

En sexto lugar, ‘Impulso a la investigación y a los modelos de Cuarta Hélice’: el Congreso hizo un llamamiento a reforzar la colaboración entre administración, empresas, universidades y ciudadanía.

La Diputación de Zamora destaca por liderar este modelo a través de la Estrategia Silver Economy, promoviendo entornos de innovación abierta, y en séptimo, ‘Alianzas internacionales para modelos sostenibles de atención’: se destacó la relevancia de cooperar con otros países. Se analizaron experiencias de México, Corea, Japón y la Unión Europea. El modelo japonés sobresale por sus políticas contra la soledad no deseada y el uso avanzado de tecnologías, constituyendo un ejemplo transferible a otros territorios.

En octavo lugar, ‘Medios de comunicación frente al edadismo’: periodistas y expertos coincidieron en la necesidad de impulsar modelos éticos de comunicación, dar voz a las personas mayores y combatir estereotipos y narrativas que no representan la realidad de este colectivo.

En noveno ‘La Silver Economy como herramienta contra la despoblación’: el Congreso concluye que la Silver Economy genera empleo, dinamiza el tejido productivo, impulsa la innovación y abre nuevas oportunidades en el medio rural, posicionando a Zamora como un referente nacional e internacional en longevidad sostenible.

Y en décimo y último lugar, ‘Una visión de futuro compartida’: el VII Congreso Silver Economy demuestra que el envejecimiento, acompañado de ciencia, tecnología, emprendimiento y políticas públicas coordinadas, puede convertirse en un motor de bienestar social y desarrollo económico. Zamora reafirma así su liderazgo en la construcción de un modelo sólido, humano y sostenible para afrontar los retos y oportunidades de la longevidad del siglo XXI.