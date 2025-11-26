La Diputación de Zamora impulsa la economía y el comercio rural de la provincia con 106.000 euros en ayudas

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado hoy acuerdos destinados a "impulsar la actividad económica, atraer inversión y respaldar al comercio rural", junto a nuevas medidas de apoyo a las agrupaciones de Protección Civil. La inversión total alcanza los 106.000 euros.

Entre las decisiones destaca el convenio con la CEOE-Cepyme Zamora, dotado con 20.000 euros, para desarrollar la estrategia de promoción económica Zamora Destino Vital, impulsada junto a la Cámara de Comercio e Industria. La iniciativa busca que Zamora sea "un territorio atractivo para vivir, emprender, invertir y crear".

La estrategia se articula en cuatro pilares: vive, para atraer a quienes quieran fijar residencia; emprende, para acompañar nuevos proyectos empresariales; invierte, para atraer empresas a la provincia; y crea, para fomentar proyectos culturales, artísticos y creativos.

Las actuaciones incluyen la creación de una base de datos de más de mil empresas, una jornada informativa el 2 de diciembre, difusión en redes sociales y gastos de funcionamiento de la estrategia. El periodo subvencionable abarca del 1 de enero al 19 de diciembre de 2025.

La Diputación también aprobó un convenio con la Federación de Asociaciones Zamoranas de Empresarios de Comercio (Azeco), que recibirá 50.000 euros para promover el comercio rural durante 2025.

La iniciativa incluye la Feria del Stock en Zamora, 'Comercio Activo Benavente – Bingo', la campaña de Comercio de Navidad en Toro, la Feria del Stock en Benavente y la Feria del Automóvil. Las actividades se podrán ejecutar del 11 de enero de 2025 al 16 de enero de 2026.

En seguridad ciudadana, se aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Benavente por 30.000 euros para financiar los gastos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La subvención cubrirá formación, desplazamientos fuera del municipio, material no inventariable, mantenimiento de vehículos y embarcaciones, seguros, vestuario, renting de equipos, limpieza, reparaciones y material inventariable. La justificación debe presentarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Por su parte, la Agrupación de Protección Civil de Alcañices recibirá 6.000 euros para cubrir formación, desplazamientos, adquisición de material no inventariable, mantenimiento de vehículos, seguros, vestuario y gastos ordinarios de la sede, con la misma fecha límite de justificación.

Con estas decisiones, la Diputación de Zamora asegura en un comunicado que reafirma su compromiso con el "desarrollo económico, el fortalecimiento del comercio rural y el apoyo a los servicios de Protección Civil, consolidando su papel como motor de cohesión, dinamización y seguridad en toda la provincia".