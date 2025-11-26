Feria Muévete 2025: el mayor espacio de ocio navideño de Castilla y León con el hinchable más grande de España

La Diputación de Zamora y Caja Rural han presentado hoy la feria Muévete 2025, un evento familiar que abrirá sus puertas en el recinto ferial de Ifeza desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, exceptuando los días más familiares de Navidad y Año Nuevo: 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Los horarios de apertura serán de 16:30 a 21:00 horas.

Entre las novedades de esta edición destaca la pista de hielo natural, que crece hasta 595 metros cuadrados, con un aforo máximo de 90 personas por turno de media hora y reserva horaria online para evitar saturaciones.

Además, se instalará por primera vez en Zamora un tobogán de hielo natural de 8 metros de altura, 5 metros de ancho y 30 metros de largo, con acceso seguro y barandillas de protección.

La feria contará también con un hinchable de 600 metros cuadrados, único en España, y otros 10 hinchables distribuidos en las naves grande y de cristal.

Para los más pequeños habrá 40 talleres infantiles, incluyendo actividades de cocina tipo MasterChef, y zonas de videojuegos. Como cada año, los pajes de los Reyes Magos asistirán a los niños en la redacción y entrega de cartas.

El espacio destinado a la feria alcanza los 8.000 metros cuadrados. La Diputación ha organizado transporte gratuito desde los pueblos de la provincia para asegurar la asistencia de los niños de los pueblos.

Así que se han programado viajes desde las comarcas de Aliste, Sanabria, Benavente y los Valles, Toro, Tierra de Campos, La Guareña, Sayago, Tierra de Alba, para dar oportunidad a los vecinos que esos días vuelven a los pueblos a que disfruten también de la feria.

El sistema de entradas también se adapta a las novedades: las anticipadas costarán 5 euros para acceso completo y 3 euros sin pista de hielo, mientras que en taquilla serán 6 y 4 euros, respectivamente.

Los acompañantes y niños menores de tres años entrarán gratis. Además, se habilitará un servicio de cafetería para los padres y autobuses lanzadera cada 30 minutos entre la Plaza de la Marina y Ifeza.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado sobre esta feria la importancia de ·la colaboración, el esfuerzo y la implicación· de Caja Rural, del propio Ifeza y de la propia institución provincial.

Faúndez ha recordado durante la presentación que la edición de 2024 congregó 18.565 visitantes, y que en cinco días se alcanzó el aforo completo de 2.000 personas en el recinto.

Por su parte, el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, ha destacado el compromiso de la entidad con la provincia.

"Somos pequeños, pero nos esforzamos más que los grandes", ha asegurado. Para Narciso Prieto, Muévete 2025 es un "ejemplo absoluto" del compromiso con Zamora, con las familias y con los niños.

Prieto ha remarcado la intención de que la feria se consolide como uno de los espacios de ocio navideño más importantes de España, "para el disfrute de todos los zamoranos".

Además, ha recordado que se trata del mayor espacio de ocio familiar navideño de Castilla y León, con atracciones y actividades pensadas para todos los públicos, consolidando a Zamora como referente en ocio navideño y recreativo en la Comunidad.