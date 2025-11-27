El Congreso Silver Economy de Zamora abre sus puertas para transformar el envejecimiento en motor económico

Zamora se convierte desde hoy, 27 de noviembre, en la sede del VII Congreso Internacional Silver Economy, consolidando la ciudad como un referente nacional e internacional en investigación y políticas sobre envejecimiento activo.

Durante tres días, el Teatro Ramos Carrión acoge a más de 2.400 inscritos, entre académicos, científicos, profesionales de la salud, emprendedores y estudiantes, todos reunidos con un objetivo común: reflexionar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, al tiempo que se exploran oportunidades económicas derivadas de un sector en expansión.

El evento cuenta con 70 ponentes nacionales e internacionales, 12 mesas de trabajo y 565 trabajos presentados que superan las cifras de ediciones anteriores y tiene el apoyo de Caja Rural de Zamora.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en el Congreso Silver Economy

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha sido el encargado de inaugurar el congreso destacando que el evento está "estabilizado" y se ha convertido en un "referente a nivel nacional e internacional".

Faúndez ha querido destacar en su discurso los dos objetivos principales del congreso: uno social, centrado en la mejora de la atención a las personas mayores mediante la aplicación de avances tecnológicos en los servicios de cuidado; y otro económico, orientado a generar empleo y fijar población, especialmente en las zonas rurales de la provincia.

"Queremos transformar el envejecimiento de nuestra población en una oportunidad laboral", ha asegurado ante un teatro lleno, señalando que la colaboración con la Junta de Castilla y León y el hub tecnológico de La Aldehuela sitúa a Zamora como un referente en innovación aplicada a los cuidados.

Faúndez también ha querido destacar la participación de expertos de Europa, Hispanoamérica y Oriente Medio, tanto de manera presencial como online, consolidando la proyección internacional del congreso. De hecho, en esta inauguración también ha estado presente Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança.

Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, también tomó la palabra en este acto de inauguración para destacar que Zamora es "el epicentro donde se habla de la potencia de la economía silver".

Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança; Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo; y Javier Fáundez, presidente de la Diputación de Zamora

Leticia García ha recordado que Castilla y León cuenta con un 43,34 % de población mayor de 55 años, ocho puntos por encima de la media nacional, y que Zamora lidera los indicadores autonómicos y nacionales de envejecimiento.

También ha subrayado que el sector silver es "el principal grupo de consumo", generando más de 13.600 millones de euros anuales en Castilla y León, vinculando al 41 % del empleo total de la comunidad y más de 400.000 puestos de trabajo.

Cada 100 personas atendidas en cuidados generan 84 empleos, mientras que el turismo plateado mueve 750 millones de euros al año, consolidando el envejecimiento como un ámbito estratégico para la economía y el desarrollo social.

La primera de las jornadas del congreso había comenzado con la presentación de destacados académicos y expertos, entre ellos el doctor Florencio Vicente Castro, académico de la Academia Internacional de Psicología, y la doctora Ana Isabel Sánchez Iglesias, jefa de Servicio del Departamento de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en el Congreso Silver Economy

Se abordaron los últimos avances en investigación sobre envejecimiento y patologías de la tercera edad, con intervenciones del doctor Manuel Collado Rodríguez, especialista en senescencia celular, la doctora Sílvia Ortega Lamota, ginecóloga y obstetra, el doctor Manuel Sarmiento Soto, experto en bioquímica y biología molecular, y la doctora Silvia María Díaz Prado, líder en terapia celular y medicina regenerativa, bajo la moderación de la doctora Mª José Fermoso Palmero, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora.

La lección inaugural corrió a cargo del prestigioso doctor Diego González Rivas, pionero mundial en cirugía torácica y trasplante de pulmón, presentada por Esperanza Vázquez Boyero, gerente de Servicios Sociales y comisionada regional para la droga.

Posteriormente, el doctor Tomás Sobrino Moreiras ofreció una intervención sobre neuroenvejecimiento y enfermedades neurológicas, moderada por el doctor David Padilla, psicólogo y profesor honorífico de la Universidad de Almería.

En paralelo, la ciudad acogió actividades prácticas, como la instalación del camión del SEPAR 'Sleep on the Road' en la Plaza Mayor, donde se realizaron pruebas de diagnóstico precoz de trastornos respiratorios y del sueño en personas mayores, junto a una exposición de cuadros adaptados para personas con baja visión.

VII Congreso Silver Economy

El congreso, declarado de interés sanitario por la Junta de Castilla y León, ofreció un espacio para reflexionar y aportar soluciones innovadoras a los retos del envejecimiento activo, integrando ciencia, tecnología y políticas sociales.

Durante el viernes, la atención se centrará en el deterioro cognitivo y otras afecciones de la tercera edad, con la participación de expertos en geriatría, oncología, neurodegeneración y medicina interna.

Según el programa, se presentarán experiencias innovadoras en emprendimiento, servicios y economía social, incluyendo proyectos de inteligencia artificial, robótica y adaptación de viviendas para personas mayores o en situación de dependencia, mostrando cómo la tecnología puede humanizar y mejorar la vida de este colectivo.

Público del VII Congreso Silver Economy

Asimismo, el congreso pondrá también en valor el papel de los agentes sociales y los medios de comunicación en mesas de trabajo sobre intervención psicosocial en contextos de despoblación, protección de las personas mayores y lucha contra la soledad no deseada, con la participación de sindicatos, colegios profesionales, Cruz Roja, Cáritas y asociaciones especializadas.

También se tratará la relación entre deporte, salud y estilo de vida saludable, presentando investigaciones de referencia en envejecimiento activo y programas de ejercicio físico adaptados, desarrolladas por universidades de Valencia, Navarra y Bélgica.

El sábado se destinará a hablar sobre buenas prácticas y experiencias senior, con intervenciones de responsables de asociaciones de pacientes, expertos en humanización de cuidados y docentes universitarios.

Aquí se pondrán en valor iniciativas que van desde la mejora de la calidad de vida en residencias hasta el uso de tecnologías para personas mayores, pasando por experiencias personales de longevidad activa, como la de un ciclista profesional, una creadora de contenidos de 84 años o especialistas en inteligencia artificial aplicada al cuidado.