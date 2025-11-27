Las 15 tapas exclusivas de Zamora que te harán disfrutar de las setas como nunca imaginaste

La Diputación de Zamora, a través del Área de Agricultura y en colaboración con la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), pone en marcha una nueva edición del Concurso Provincial Vamos de Setas – Zamoranito de Oro.

La cita se integra en las Jornadas Micogastronómicas 2025 y busca promocionar el uso de setas silvestres en la cocina local y dinamizar el consumo en un periodo considerado de gran relevancia para la micología y el turismo gastronómico.

El certamen se celebrará del 28 de noviembre al 8 de diciembre. Durante esos once días, vecinos y visitantes podrán recorrer los 15 establecimientos participantes de Zamora, Sanabria, Tierra del Vino, Alfoz y Arribes, donde se ofrecerán tapas y entrantes creados en exclusiva para esta edición. Todas las propuestas incluyen setas silvestres y cuentan con la presencia obligatoria del Zamoranito, el boletus de Jara.

Cada local ha elaborado una tapa original con nombre propio, que aparece en los materiales oficiales y debe servirse en el horario habitual de tapeo o como entrante de menú durante todo el periodo del concurso. Las creaciones optan a cuatro distinciones: primer, segundo y tercer premio del Concurso Provincial Vamos de Setas, además del galardón a la Mejor Tapa elaborada con Zamoranito, que exige acreditar el uso del producto.

Un jurado de expertos designado por la organización valorará cada propuesta. Tendrá en cuenta el esfuerzo del establecimiento, la presentación en servicio y calidad, la textura y el sabor, la facilidad de consumo, la relación calidad-precio y la originalidad. Los miembros del jurado podrán degustar gratuitamente las tapas tras identificarse en los locales participantes.

El recorrido gastronómico incluye 15 propuestas micológicas: Tesoro Silvestre en Bar Dativo; Naturaleza en Restaurante España de Fermoselle; Quitando el frío con trompetas en el Club de Jubilados de Villaralbo; Delirio Micológico en Restaurante La Yagona; Delicias del Bosque Sanabrés en Posada Real La Cartería; El silencio de la tierra en Restaurante Cuzeo; Esporas del Piñero en Hotel Rey Don Sancho; Meloso de Sotobosque en Asador Casa Mariano; Pucherito de otoño en Las Jaritas; Otoño Sanabrés en Posada Real La Pascasia; Del Campo en Posada Real Las Misas; Los Manjares del Bosque en Los Arribes; El bocado de Dioses en Bar Stop Alegría; Crónica Silvestre en Bar Benito & CO, y Garbanzos con Boletus en Hotel Restaurante Casa Aurelia.

Los carteles oficiales incluyen un código QR que permite acceder a la información completa del evento, desde el detalle de cada tapa hasta el mapa de establecimientos.

El Concurso Vamos de Setas – Zamoranito de Oro se ha consolidado como una "cita imprescindible del otoño gastronómico zamorano". La organización subraya que el evento "contribuye a la promoción del producto autóctono" y favorece "la dinamización del sector hostelero en toda la provincia", además de "reforzar la identidad micológica de Zamora en uno de los momentos de mayor actividad culinaria del año".