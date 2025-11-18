Empieza el derribo en Zamora de un edificio expropiado que dificultaba el giro de vehículos y quitaba espacio al peatón

Imagen del inicio de los trabajos de derribo de un edificio en Zamora Dron Policía Municipal

Este martes, el Ayuntamiento de Zamora ha iniciado los trabajos para derribar el inmueble de la esquina de la Plaza de San Lázaro con la calle Puebla de Sanabria, lo que permitirá la fluidez del giro de los vehículos y facilitar la accesibilidad peatonal.

El edificio había sido previamente expropiado por el Ayuntamiento de Zamora y la actuación para derribar el inmueble estaba prevista con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en este punto de la ciudad.

Según han apuntado fuentes oficiales, se trata de una intervención "sencilla y necesaria" que propiciará la mejora de la fluidez del tráfico en la zona y facilitará también la accesibilidad peatonal, ya que se ampliará el espacio disponible y se eliminará un obstáculo urbano que dificultaba la circulación en la intersección.