De Zamora a las estrellas: la provincia es el gran destino de turismo astronómico para visitantes de todo el mundo

El Patronato Provincial de Turismo de Zamora ha presentado hoy en Intur su nueva campaña 'Zamora, una puerta al firmamento', una apuesta que sitúa a la provincia en el mapa internacional del turismo astronómico.

La iniciativa nace vinculada al eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto de 2026, y que será un fenómeno excepcional a nivel mundial que tendrá en Zamora uno de los lugares de observación privilegiados del planeta.

El diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, ha detallado que la nueva estrategia nace de la decisión tomada en Fitur 2024, donde la Diputación Provincial ya presentó por primera vez el eclipse como un gran acontecimiento turístico.

López de la Parte ha recordado que Zamora será "un lugar privilegiado" para contemplarlo, con puntos de observación excepcionales por la duración del fenómeno y la baja contaminación lumínica.

De ahí que el Patronato decidiera dar un paso más y posicionar a la provincia "de una manera clara y firme" en el turismo astronómico. Un sector que moviliza millones de viajeros procedentes, sobre todo, de Estados Unidos y del norte de Europa, como ha señalado el diputado.

Esta línea incluye el curso de iniciación al astroturismo, el Festival de Astroturismo de Benavente y las jornadas profesionales previstas para 2026.

Zamora avanza además en la tramitación para obtener la declaración de Reserva Starlight. Las mediciones realizadas en verano y otoño avanzan favorablemente, aunque podría ser necesario repetir algunas tras los incendios estivales.

El vídeo promocional, creado por Miguel Pertejo, presenta a Zamora como "una puerta a las estrellas", una campaña emocional y experiencial que busca atraer visitantes mediante la combinación de cielos limpios, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

López de la Parte ha explicado que esta estrategia supone completar la ya extensa oferta turística provincial. "Esta es la última puerta que quedaba por abrir", ha asegurado, al considerar que Zamora ya está consolidada como destino de naturaleza, patrimonio y gastronomía, y que ahora suma el firmamento a su identidad turística.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fáundez, ha explicado que la campaña provincial en Intur se articula en cinco ejes: Sanabria Viva, Fromago 2026, Zamora Eclipsa 2026 y Las Edades del Hombre y Zamora para todas las edades.

Sanabria, Toro y Benavente: los ejes que refuerzan la propuesta

Así que dentro de esas muchas "puertas" que la provincia de Zamora ofrece a los turistas de todo el mundo, López de la Parte recordó la campaña Sanabria Viva, presentada en septiembre, con la que la Diputación Provincial reivindica que la comarca "sigue en su esplendor", manteniendo su patrimonio natural, su flora y su fauna pese a los devastadores incendios del pasado verano.

En Toro, la institución continúa apoyando la marca 'Toro infinita', junto a sus ferias, fiestas y celebraciones reconocidas como de Interés Turístico Regional.

Y en Benavente, además del eclipse, del que será uno de los epicentros mundiales, se promocionan nuevas rutas guiadas, audioguías del patrimonio histórico y actividades pensadas para el turismo familiar.

Las Edades del Hombre confirman su tirón: más de 19.000 visitantes

La campaña astronómica convive con otro gran impulso turístico: la exposición Esperanza, de Las Edades del Hombre, con sede en Zamora durante 2025-2026.

López de la Parte ha desvelado que la muestra ya ha superado los 19.000 visitantes, según datos avanzados hoy por la Junta de Castilla y León. El diputado considera que son "unos datos magníficos", especialmente en un periodo "de entre puentes", lo que augura un comportamiento turístico muy positivo en los meses tradicionalmente más flojos: enero y febrero.

Sobre este punto, Javier Faúndez quiso recordar que la exposición estará abierta hasta el Domingo de Resurrección de 2026 y destacó su carácter "diferente" y "sorprendente".

Un programa ampliado y un destino en crecimiento

La Diputación completa su presencia en Intur con otras iniciativas como las rutas del vino, la promoción de la comarca de Sanabria-Carballeda, la Semana Santa y las propuestas de turismo industrial en Zamora capital.

López de la Parte celebró también la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de la mascarada de Ríofrío de Aliste, lo que, a su juicio, demuestra que la provincia vive un momento de máximo esplendor turísticamente hablando.

El diputado cerró su intervención reivindicando la autenticidad de Zamora como destino turístico. "No estamos creando un parque de atracciones", aseguraba, para sentenciar que Zamora es "un turismo de autenticidad y de identidad".

Un stand de 150 metros cuadrados, innovación y turismo sostenible

El Patronato de Turismo refuerza su presencia en Intur con un stand propio de 150 metros cuadrados, concebido como un espacio amplio, funcional y muy visual. Reúne áreas diferenciadas que representan los principales productos turísticos del último trimestre del año y proyecta una imagen renovada y cohesionada de Zamora.

El stand incorpora un planetario con proyecciones astronómicas y sesiones divulgativas, una exposición micológica abierta todo el fin de semana y talleres especializados.