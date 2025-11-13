Trabazos celebra el magosto tradicional con 200 kilos de castañas y los Premios Alveare a las mejores mieles de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Desarrollo Económico y responsable de IFEZA, Emilio Fernández, y el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz

El municipio de Trabazos acogerá el sábado 15 de noviembre una nueva edición del magosto tradicional, una cita que une gastronomía, tradición y naturaleza con la celebración de las XIX Jornadas de Exaltación de la Castaña y Setas Alistanas, la IV Feria Provincial de la Miel y los Premios Alveare 2025.

El programa arrancará a las 10:30 horas con una ruta micológica por los montes del municipio, seguida de un taller de clasificación de setas y un menú micológico en el restaurante Los Castaños.

A las 16:00 horas se inaugurará la Feria Provincial de la Miel y el mercado de productos de otoño, con más de 22 expositores de productores locales y apicultores de toda la provincia.

Durante la tarde se celebrará una cata popular de miel, el tradicional 'lambrón' con más de 200 kilos de castañas asadas, la elaboración de aguardiente alistano y la queimada.

Los asistentes podrán participar también en los concursos de postres de castañas y frutos de otoño, tortillas, licores caseros y miel popular, con premios para los mejores en cada categoría.

El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, quiso destacar durante la presentación que este evento es "una satisfacción personal y colectiva", al celebrarse bajo el impulso de la institución provincial y el apoyo al sector apícola con la creación de la marca de calidad Miel de Zamora.

"Lo hago como presidente de la Diputación y como alcalde de Trabazos, donde llevamos 19 ediciones de estas jornadas, solo interrumpidas por la pandemia", ha recordado.

Faúndez ha destacado que todas las actividades se realizarán en el pabellón multiusos de Trabazos, con capacidad para 1.300 metros cuadrados, "de modo que el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta".

"Es un evento muy dinámico, para familias y para todo el público de la provincia. Invito a todos los zamoranos y vecinos de la raya a vivir esta jornada mágica", añadió.

La jornada festiva en Trabazos culminará con la entrega de los Premios Alveare, la degustación de hornazos alistanos y tortillas, y una gran queimada popular. "El magosto era la última gran fiesta del año en nuestra comarca, y queremos que siga siéndolo, con la misma ilusión y con el sabor auténtico de nuestras tradiciones", aseguraba Faúndez.

Premios Alveare

Por su parte, el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz, explicó que los Premios Alveare contarán con más de 40 muestras de mieles claras y oscuras.

El jurado estará compuesto por Carmen Gómez Ferreras, "primera catadora de mieles de España", junto a Patricia Conbarro y Rosa García. El certamen seleccionará las tres mejores mieles en cada categoría, además de un premio especial a la mejor miel popular.

En relación a esta celebración, Faúndez quiso destacar que el sector apícola es "estratégico para la provincia" y que la Diputación trabaja para "potenciar su desarrollo y visibilizar la calidad del producto zamorano".

En este sentido, el presidente provincial ha recordado la próxima puesta en marcha de una envasadora comarcal en Sanabria-Carballeda, subvencionada por la institución provincial, "para que los apicultores puedan envasar y comercializar su miel sin perder valor añadido".

Además, Faúndez ha avanzado que la marca Miel de Zamora estará plenamente operativa "a finales de año o comienzos del siguiente", tras un proceso que ha implicado "centenares de horas de trabajo y análisis de caracterización del producto". Añadió que la feria profesional Meliza, impulsada por la Diputación, "ya es un referente nacional y aspira a serlo también a nivel internacional".