El viaje sorpresa del ministro Félix Bolaños a un bello lugar de CyL: "Dos días de comer muy bien y recargar pilas"

Zamora es mágica. Es una provincia perfecta para visitar, para hacer turismo y disfrutar de su naturaleza, gastronomía, patrimonio, y cultura. Son muchos los que lo hacen y quedan encantados con la elección.

La capital es uno de los lugares más bellos en lo que el románico es protagonista y la provincia no se queda atrás con esos paisajes fantásticos, sobre todo en Sanabria, donde perderse haciendo una ruta de senderismo, por ejemplo, es una gran opción.

En los últimos días a estos visitantes se ha sumado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El parlamentario socialista ha servido de embajador indirecto para la comarca, una de las más afectadas por los virulentos incendios de agosto de este verano.

Tras su escapada, Félix Bolaños ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de instantáneas en las redes sociales destacando Sanabria. Además, Bolaños también ha compartido una imagen frente al Restaurante El ministro, ubicado en la localidad de Galende.

La naturaleza es protagonista entre las imágenes que ha publicado Bolaños que también se ha fotografiado en el Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria.

“Maravillosa Sanabria. Dos días para desconectar, hacer senderismo, comer bien y recargar pilar”, ha afirmado el ministro a través de la publicación en las redes sociales.