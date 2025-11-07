La Diputación de Zamora presenta el presupuesto más alto de su historia con 103,7 millones: "Comprometido y útil"

Noticias relacionadas Zamora lidera la concentración parcelaria privada en Castilla y León con un plan pionero de 31.500 hectáreas

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha presentado este viernes el presupuesto de la institución para 2026, valorado en 103.784.529,08 euros, el mayor de su historia.

La cifra supone 8,7 millones más que el ejercicio anterior y refleja, según Faúndez, unas cuentas consensuadas "con la mayoría social de la provincia" y "fruto de cientos de reuniones con ayuntamientos y entidades de todos los sectores".

El presidente provincial ha explicado que el documento se ha elaborado con "visión de provincia", tras recoger aportaciones del mundo de la cultura, los servicios sociales, el deporte y los propios grupos políticos.

Javier Faúndez, durante la presentación de los presupuestos

Además, el presidente ha recordado que la Diputación es "una institución saneada, sin deuda, con estabilidad presupuestaria y solvencia garantizada para los próximos años".

Faúndez ha definido la propuesta como un presupuesto inversor, con más de 26 millones de euros en inversiones, lo que supone más del 25% del total y un 30% si se suman las aportaciones de la Junta de Castilla y León.

Además, el presidente provincial ha señalado que ninguna ayuda provincial quedará por debajo del 90% de subvención y que muchas se cubrirán al 100%, para "facilitar el acceso a los ayuntamientos y aliviar su carga económica".

Faúndez también ha querido destacar el impacto que la Diputación genera en el empleo de la provincia, ya que 1.798 personas trabajan o dependen directamente de la institución provincial, entre funcionarios, bomberos, personal de consorcios, ayuda a domicilio o mantenimiento de carreteras.

A eso se suman "más de mil empleos indirectos" generados por la ejecución de obras y programas, tal y como ha recordado el presidente provincial.

Personal y asistencia a municipios

Si desglosamos por puntos el presupuesto, el capítulo de Personal asciende a 25.871.665 euros. Faúndez ha insistido que este bloque "garantiza la estabilidad laboral y la eficacia de los servicios públicos", recordando que la Diputación es una institución que presta "servicios esenciales a toda la provincia, especialmente en los pueblos más pequeños".

En Asistencia a Municipios y Arquitectura, la inversión será de 682.593,84 euros, incluyendo 95.000 euros para la redacción de normas urbanísticas, 18.000 euros para inventarios municipales y 156.000 euros para el programa Rehabitare, una iniciativa conjunta con la Junta de Castilla y León destinada a la rehabilitación de viviendas en el medio rural.

Faúndez ha explicado que esta partida busca "mantener la actividad en los pueblos y recuperar viviendas en desuso, adaptadas a las necesidades actuales, para fijar población y ofrecer oportunidades habitacionales".

Patrimonio provincial

En Patrimonio, la Diputación destinará 4.279.200 euros y de ellos, 200.000 euros se invertirán en la reparación de los tejados del Palacio Provincial. "Una actuación necesaria para mantener el edificio en condiciones óptimas", según el presidente.

Otros 200.000 euros servirán para completar las obras del Colegio Universitario, cuya entrega está prevista para la primera semana de diciembre.

Además, la residencia de Toro dispondrá de 150.000 euros para nuevos accesos y vestuarios, y el Teatro Ramos Carrión contará con 100.000 euros para reforzar los anclajes de las cristaleras, "ya que el paso del tiempo obliga a mejorar la seguridad del inmueble", ha precisado Faúndez.

Medio Ambiente

El área de Medio Ambiente suma 7.890.394 euros, con actuaciones centradas en la prevención de incendios, la depuración de aguas y el abastecimiento municipal.

Se destinan 50.000 euros a limpieza de cauces en tramos urbanos y 208.000 euros a la elaboración de guías y planes municipales de prevención de incendios, acompañadas por la contratación de once trabajadores. Además, 363.089 euros financiarán equipos básicos contra incendios, como mochilas, batefuegos o lanzas.

En este punto, Faúndez ha anunciado un plan integral de bocas de riego con 296.147 euros, subvencionado al 100%, que permitirá dotar a los 507 municipios de bocas operativas cada 50 metros.

"Queremos que todas las bocas de riego estén en funcionamiento para garantizar seguridad y rapidez ante cualquier emergencia", ha explicado.

La limpieza de charcas destinadas a almacenamiento de agua para incendios y ganadería se cubrirá con 250.000 euros, a los que se sumarán otros 250.000 de la Junta.

El programa de depuración de aguas residuales contará con 1,5 millones de euros, en 25 localidades como Morales del Vino, Bermillo de Sayago, Corrales del Vino, Fuentelapeña o Camarzana de Tera.

La convocatoria de redes de abastecimiento aumenta de 1,5 a 2 millones de euros, con una subvención del 90%, y el Plan de Gestión del Agua, que digitaliza los contadores en 15 ayuntamientos, tendrá 400.000 euros para su segunda anualidad.

El plan de emergencia y sequía se refuerza con 1,2 millones, mientras que la modernización de la ETAP de Benavente y Los Valles recibirá 250.000 euros.

El presupuesto también incluye 60.000 euros para el mantenimiento del Camino Natural de la Ruta de la Plata, 30.000 euros para la gestión de residuos agrarios, y 530.000 euros para biotrituradoras en mancomunidades, con el fin de eliminar material combustible.

Además, se reservan 65.000 euros para el convenio de televisión digital, en colaboración con la Junta, y 230.000 euros para el consorcio provincial de residuos, con el fin de compensar el transporte desde Sanabria. "Sin esta ayuda, los vecinos de esa comarca pagarían más por la basura que los del alfoz de Zamora", ha advertido Faúndez.

Política Social

El área de Política Social asciende a 14.844.273 euros, con incrementos en servicios esenciales como ayuda a domicilio y comedores sociales.

La ayuda a domicilio dispondrá de 9.668.294 euros, y el programa Crecemos contará con 980.300 euros para guarderías rurales.

El transporte social se eleva a 120.000 euros, con refuerzo para desplazamientos de pacientes oncológicos. Los clubes de jubilados reciben 115.000 euros, las ayudas de urgente necesidad 180.000 euros y las instituciones sin ánimo de lucro 961.000 euros.

Los comedores sociales (CEMIS) tendrán 800.000 euros, con la incorporación de nuevos municipios. La Diputación financiará al 100% la compra de furgonetas y isotermas para ayuntamientos que compartan cocinas. "Queremos que estos servicios sigan siendo de primer nivel en el medio rural", señalaba Faúndez en este punto.

También se destinan 236.679 euros a lucha contra la exclusión financiera, que se destinarán a dos furgonetas itinerantes, equipadas con datáfono, y que funcionarán como oficina presencial recorriendo la provincia. Faúndez ha calculado que podrán dar servicio a unos 106 ayuntamientos del territorio zamorano.

También se destinan 300.000 euros a ayudas a la natalidad, que buscan "incentivar la vida familiar en los pueblos", ha explicado el presidente provincial.

Cultura y Turismo

El área de Cultura alcanza 5.510.600 euros. La Diputación mantiene los convenios con los obispados de Zamora (260.000 euros) y Astorga (135.000 euros) para la restauración de templos, e incorpora ayudas para mobiliario (234.000 euros en total).

Además, destina 125.000 euros a la restauración de la iglesia de Molacillos, dentro de un plan plurianual, y 500.000 euros para obras y mantenimiento de colegios públicos.

Las actuaciones culturales por municipio se financian con 312.000 euros, mientras que las asociaciones culturales recibirán 200.000 euros. Se invertirán 25.000 euros en el inventario digital del patrimonio artístico provincial, que incorporará códigos QR para facilitar su consulta pública.

La institución transferirá 1,53 millones a entes culturales y consorcios (FRAH, UNED, Consorcio de Idiomas, Fomento Musical, etc.) y 417.000 euros al fomento de la cultura popular.

El Patronato de Turismo crece hasta 2,33 millones de euros, al integrar la promoción de Alimentos de Zamora, con campañas conjuntas de promoción turística, gastronómica y hostelera.

Desarrollo Económico y Emprendimiento

El área de Desarrollo Económico suma 9.568.041 euros, con subidas destacadas en programas de empleo rural. En él, el plan Dipnamiza pasa de 2 a 2,165 millones de euros.

Faúndez ha justificado que este aumento no busca "generar más empleo, sino prolongar su duración y estabilidad" en los pueblos de la provincia.

El Plan de Empleo Agrario se mantiene en 120.000 euros, y las ayudas a microempresas ascienden a 1 millón, con prioridad para zonas afectadas por incendios forestales.

La reparación de caminos rurales crece hasta 1.014.000 euros, con una ayuda de 2.000 euros por localidad, lo que Faúndez ha calificado como "una subvención muy bien recibida por los ayuntamientos".

Los grupos de acción local contarán con 204.000 euros, el Polígono Puerta del Noroeste con 334.738 euros, el Plan de la Raya con 1 millón y el Plan Tierra de Campos con 20.000 euros.

El recinto ferial Ifeza tendrá 532.665 euros, en una apuesta continuista por renovar y mejorar el espacio ferial de referencia en Zamora.

En Emprendimiento, se destinan 769.500 euros, con 100.000 euros para la reforma o apertura de bares municipales, subvencionados al 95%, y 50.000 euros para zonas comerciales en bares. Una propuesta novedosa de la que Faúndez ha explicado que la Diputación desea que "que esos lugares de convivencia sean espacios cuidados y atractivos".

Obras y Carreteras

El área de Obras dispone de 14.760.444 euros, con actuaciones clave en vivienda, infraestructuras y equipamientos.

Destaca el nuevo parque de bomberos de Sanabria, con 1,1 millones de euros, y un plan piloto de rehabilitación de viviendas particulares en alquiler, con 300.000 euros de la Diputación y otros 300.000 de la Junta.

La convocatoria para parques e instalaciones culturales y deportivas asciende a 1,82 millones de euros, con subvención del 90%, y la reforma de consultorios médicos contará con 520.000 euros, tras la renovación de 112 centros el año pasado.

El Fondo de Cohesión Territorial supondrá 796.251 euros, y el acondicionamiento del parque de maquinaria sumará 300.000 euros. También se incluyen 265.380 euros para la oficina de turismo.

En Carreteras, el mantenimiento se dota con 2,5 millones, los firmes con 1 millón y el Plan Provincial con 800.000 euros, que incluirá la carretera de Vezdemarbán a Belver.

La reparación del puente de Fresno de la Polvorosa, el más largo de la provincia, se financiará con 800.000 euros, y la del puente de Manganeses con 549.954 euros.

Faúndez anunció además un plan de radares pedagógicos por 500.000 euros para mejorar la seguridad vial en travesías y carreteras provinciales.

Agricultura, Ganadería, Juventud y Deportes

El área de Agricultura y Ganadería suma 3.431.427 euros. Se incluyen 50.000 euros para indemnizaciones por pérdidas de ganado en incendios, 180.000 euros para razas autóctonas y 100.000 euros para el programa Meliza.

Las ferias Ecocultura y Fromago recibirán 160.000 y 550.000 euros, respectivamente. La Escuela de Industrias Lácteas contará con 80.000 euros, y se invertirán 100.000 euros en cercas comunales y 600.000 euros en vallados virtuales, con ayudas al 50%.

Las concentraciones parcelarias privadas tendrán 400.000 euros, con otros 400.000 aportados por la Junta, y 100.000 euros para trámites administrativos. También se contemplan 120.427 euros para puntos de carga de agua para fitosanitarios y pequeños riegos.

En Juventud y Emigración, el presupuesto asciende a 581.500 euros, con 60.000 euros para el programa Añoranza y raíces, 139.000 euros para las casas de Zamora, 183.000 euros para talleres y campamentos, 30.000 euros en ayudas al alquiler y 100.000 euros para compra de vivienda joven.

El área de Deportes cuenta con 2.187.705 euros. Los clubes deportivos recibirán 360.000 euros y las asociaciones 234.000 euros. El patrocinio a entidades de alto nivel alcanza 342.705 euros, con ayudas específicas a Balonmano Zamora (110.000), Zamarat (130.000), CB Zamora (190.000), Zamora CF (175.000) e Ironbayo (100.000).

Dentro de esta misma línea de apoyo, la Diputación mantiene su compromiso con la UltraSanabria, una de las pruebas deportivas más emblemáticas de la provincia, caída en desgracia por una investigación judicial de su organización.

Así que el presidente provincial ha anunciado que el evento tendrá una nueva vida organizado por Smartchip, bajo la coordinación del Patronato de Turismo de la Diputación, dentro de la estrategia de promoción turística vinculada al deporte en la naturaleza.

Faúndez ha destacado que esta carrera por etapas en el entorno del Lago de Sanabria "no solo tiene un valor deportivo, sino también turístico y medioambiental", y que la institución "seguirá respaldándola como un referente nacional del deporte de montaña en Zamora".

Protección Civil y Bomberos

El área de Protección Civil y Consorcio Provincial de Bomberos suma 5.815.005 euros, reorganizados a última hora de ayer, tras la ruptura del acuerdo entre la institución provincial y el sindicato UGT para la integración de los servicios de extinción en la plantilla de la Diputación de Zamora.

Los convenios con agrupaciones locales se reparten entre Toro (25.000 euros), Villaralbo (6.000), Benavente (30.000) y Alcañices (6.000).

Se destinan 1,3 millones de euros a nuevos vehículos para el parque de Sanabria, entre ellos una autobomba urbana, otra forestal, un vehículo de mando y otro de altura.

Mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos recibe 3.493.705 euros, con el fin de "reforzar el servicio y renovar equipamientos fundamentales para la seguridad ciudadana", ha precisado Fáundez.

"Un presupuesto sólido, útil y comprometido con Zamora"

Faúndez cerraba la presentación asegurando que el presupuesto de 2026 "multiplica los recursos, favorece la cohesión territorial y refuerza la utilidad de las diputaciones".

El presidente provincial ha asegurado la Diputación de Zamora "seguirá siendo una institución útil, cercana y eficaz", y ha concluido aseverando que se trata de un presupuesto "realista, sólido y comprometido con todos los sectores del mundo rural".