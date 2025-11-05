Zamora lidera la concentración parcelaria privada en Castilla y León con un plan pionero de 31.500 hectáreas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, a la entrada de la firma del acuerdo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, han presentado este miércoles un acuerdo de colaboración que permitirá impulsar las concentraciones parcelarias de iniciativa privada con fines agrícolas y ganaderos en la provincia.

El convenio es pionero en Castilla y León y se aplicará en 23 localidades integradas en diez municipios, que han solicitado iniciar estos procesos, y afectará a una superficie cercana a las 31.500 hectáreas.

Las inversiones se sufragarán al 50% por ambas instituciones y tendrán una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.

Según han explicado ambos responsables, el objetivo es "dar salida a las peticiones de los agricultores de forma ágil y satisfactoria", además de reforzar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones gracias a la reducción de costes.

Tanto la consejera como el presidente provincial han destacado la implicación directa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la puesta en marcha del proyecto.

El documento establece que la Junta de Castilla y León asumirá el 50% del coste de las actuaciones y será la encargada de redactar los proyectos de obras de cada zona de concentración parcelaria, una vez aprobado el acuerdo de reordenación de la propiedad.

También se ocupará de presentar los proyectos a las asambleas de promotores para su aceptación y de dirigir las obras. La Diputación de Zamora financiará el 50% restante.

Entre sus funciones se incluye promover los acuerdos plenarios con los alcaldes de los municipios beneficiarios, coordinar la celebración de asambleas y contratar las obras.

Faúndez ha adelantado que el presupuesto provincial de 2026, que se presentará próximamente, reservará 400.000 euros para este fin.

Las zonas de concentración parcelaria se encuentran en distintas fases del proceso administrativo. Dos ya han aprobado las bases definitivas, otra las provisionales y cuatro cuentan con la Declaración de Utilidad Pública.

Trece están pendientes de tramitación ambiental y tres redactan los estudios técnicos previos. La Junta se ha comprometido a comenzar la redacción de los primeros proyectos en 2026.

Desde la Junta han recordado que las concentraciones parcelarias aportan importantes beneficios en términos de competitividad y sostenibilidad.

Según los datos presentados, los agricultores logran un ahorro de combustible de entre el 25% y el 30% y una reducción del 45% en las distancias recorridas, lo que supone un descenso de los costes operativos y una mejora en la eficiencia.

Desde el punto de vista socioeconómico, las zonas concentradas registran una participación un 40% superior de jóvenes agricultores respecto a las áreas no concentradas.

Además, los profesionales del campo invierten un 36% más en modernizar sus explotaciones, lo que impulsa la innovación y el desarrollo rural, afirman desde ambas entidades.

En el plano ambiental, las concentraciones permiten reducir entre un 25% y un 30% las emisiones de dióxido de carbono, gracias al uso más racional de la maquinaria y al menor consumo energético.

"Estas actuaciones refuerzan la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y contribuyen a la lucha contra el cambio climático", ha subrayado González Corral.

La consejera también ha avanzado detalles del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que contempla casi 108 millones de euros en inversiones para Zamora, "un incremento del 30,74% respecto a 2024".

En el caso de su departamento, "la tercera consejería que más crece a nivel global", se destinarán más de 15 millones de euros a la provincia.

Entre las principales inversiones destacan los más de 3,5 millones de euros para la modernización de los distintos sectores del Canal de San José, los 2,2 millones de euros para las obras de infraestructura rural de la concentración parcelaria de Fermoselle y los 1,5 millones para la misma actuación en Fresno de Sayago.

El acuerdo, en palabras de Faúndez, supone "un paso decisivo para mejorar la estructura agraria de la provincia" y dar respuesta a una demanda histórica del sector.