Adjudicadas las obras para habilitar una Oficina de Turismo en el Antiguo Palacio Provincial de Zamora

La Diputación de Zamora ha adjudicado este martes, 4 de noviembre, las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, situado en la calle Ramos Carrión, por un importe de 538.342,61 euros (IVA incluido) a Restauración de Edificios Artesonados y Retablos Alonso S.A.

Un contrato que se ha adjudicado a través de un procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, al haber presentado la adjudicataria la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las condiciones técnicas y administrativas que rigen dicha adjudicación.

La actuación

Este proyecto tiene por objeto la adecuación de tres despachos y también la creación de un vestíbulo, además de la instalación de un elevador accesible para garantizar la accesibilidad universal y dotar al edificio de una Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora.

El proyecto incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo (al menos 40 m²), despacho independiente (20 m²); zona de audiovisuales y espacio wifi (20-25 m²); vestíbulo de acceso con asientos y displays informativos; y aseo y almacén para material de oficina.

Además, se prevé la mejora de la eficiencia energética, la sectorización de las instalaciones, la restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar la estructura ni el acceso a los espacios restantes.

Un proyecto respetuoso con el patrimonio

El proyecto resuelve la accesibilidad mediante la apertura de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta, rasgando hasta la rasante el vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII.

En ese punto se instalará un elevador de doble embarque a 180° que salvará los 1,51 metros de diferencia de nivel, además de una escalera hacia el vestíbulo principal.

En la planta primera se reconfigurarán los actuales aseos, obsoletos, para crear un espacio técnico dedicado al rack y comunicaciones, un baño accesible y un área privada para personal.

Asimismo, se ha designado como Director Facultativo de la obra a Marco Antonio Martín Bailón, arquitecto, quien dirigirá la ejecución durante los siete meses previstos.

Con esta actuación, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso con la accesibilidad, la eficiencia energética y la conservación del patrimonio histórico, recuperando para uso público uno de los edificios más representativos del centro histórico de la ciudad.

Un edificio emblemático

El Antiguo Palacio Provincial se encuentra muy próximo a la Plaza Mayor de Zamora y abre su fachada principal a la arteria central del Conjunto Histórico, donde se concentran importantes dotaciones culturales y administrativas en torno a la Plaza de Viriato: la propia Diputación, el Parador de Turismo, el Archivo Provincial, el Museo Etnográfico, el Teatro Ramos Carrión y el Obispado, entre otros.

El inmueble, que vuelve esquina a la calle Alfonso XII, cuenta con una parcela catastral de 1.106 metros cuadrados y presenta una marcada pendiente hacia esta vía.