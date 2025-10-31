La famosa zapatería infantil Popi busca nuevo dueño: "Se pueden sacar 150.000 euros anuales y tener un buen sueldo"

No hay niño o niña de Zamora que no se haya subido a los preciosos coches de juguete de la zapatería infantil Popi, en la calle San Torcuato. El escaparate de esta famosa tienda de la ciudad es parte ya de la historia gráfica de Zamora y ahora busca alguien que continúe su legado, con una gran oportunidad comercial.

Y es que la zapatería infantil busca nuevo propietario. Su dueña, la sayaguesa Clemen Rodrigo, ha decidido traspasar el negocio por motivos personales, aunque asegura que el local "funciona muy bien" y sigue siendo "una tienda rentable, con clientela fiel y un alquiler casi imposible de encontrar en esa zona".

Clemen no es una recién llegada al mundo del calzado. Su primera tienda Popi en Zamora la abrió en el año 2000, en el pasaje de Santa Clara. Durante más de una década trabajó allí con otra socia hasta que el descenso de las ventas y el encarecimiento de los alquileres la llevaron a cerrar en 2012. "La gente nos conocía muchísimo. Cuando volvimos a abrir, todos sabían perfectamente quiénes éramos", recuerda.

Zapatería Infantil Popi Cedida

Seis años después, en 2018, Popi volvió a abrir sus puertas en la Perla del Duero, esta vez en la céntrica calle San Torcuato, justo al lado del Palacio de los Momos. La empresaria explica que su vuelta respondió a una oportunidad que no podía dejar pasar: "Encontré un local con un alquiler buenísimo. Pagaba 1.100 euros, cuando en Santa Clara hay locales de 5.000 o 6.000".

Ese equilibrio entre una magnífica ubicación, buena visibilidad y coste del alquiler ha sido una de las claves de la buena marcha del negocio estos años.

En sus primeros años tras la reapertura, la zapatería llegó a facturar 183.000 euros anuales. En la actualidad, y pese a que Clemen asegura no poder "prestarle tanta atención" como antes, mantiene un volumen de ventas estable de unos 150.000 euros al año. "Es una tienda que da para vivir perfectamente. Si la trabaja uno mismo, saca un buen sueldo, y si tiene a alguien a media jornada, también es rentable", afirma.

La propietaria insiste en que se trata de una oportunidad ideal para una persona que quiera gestionarla directamente, sin intermediarios ni plantillas grandes. "Si no trabaja uno mismo, no sale igual. Pero si te ocupas de ella, te da para vivir bien y con estabilidad", asegura.

Clemen Rodrigo, natural de Támame de Sayago, vive desde hace años en Albacete, donde también gestiona otras dos zapaterías: una infantil del mismo nombre y una franquicia de calzado para hombre y caballero de la marca Geox. La distancia y la carga de trabajo la han llevado a reducir su actividad. "Tengo 63 años y quiero quedarme tranquila, con las tiendas de Albacete", explica.

Zapatería Infantil Popi Cedida

El traspaso de Popi incluye todo el mobiliario y la imagen comercial, aunque no el stock de calzado. El precio fijado por la propietaria para el traspaso es de 20.000 euros, con un alquiler mensual que se mantiene en 1.170 euros, según le ha confirmado el propio propietario del local.

"He hablado con el dueño y me ha dicho que mantendría las mismas condiciones al nuevo inquilino y no le subirá nada", señala Clemen.

La empresaria ha recibido ya varias llamadas de interesados en las dos primeras semanas desde que anunció el traspaso, aunque todavía no hay ninguna operación cerrada. "Todo el mundo se lo está pensando", comenta. Aun así, confía en que pronto alguien recoja el testigo de un negocio "que sigue funcionando y tiene muy buen nombre en Zamora".

Exterior de la zapatería infantil Popi

"Popi es una zapatería de toda la vida, con su clientela de años y un sitio privilegiado en San Torcuato. Es una pena dejarla, pero creo que llega un momento en el que hay que parar", concluye.