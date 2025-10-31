A la caza de una joya literaria: la Feria del Libro Antiguo de Zamora ofrece 30.000 ejemplares con piezas del XVIII

David Gago y Abel Vieito, durante la inauguración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Zamora abre hoy sus casetas por primera vez en la plaza de la Constitución, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El certamen cambia este año de fecha y ubicación. Deja atrás la Plaza de la Marina, ahora en obras. "Nos va a servir también para ver cómo se va a desarrollar en esta plaza, para ver cómo van las ventas, que esperamos que vaya muy bien. Es un lugar mucho más céntrico", ha destacado el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago durante la inauguración.

Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Abel Vieito, ha explicado los detalles de la feria, que reúne a cinco librerías con un fondo conjunto de entre 25.000 y 30.000 ejemplares, suficientes "para estar aquí un día entero y no dar tiempo a verlos todos".

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Zamora

Entre las piezas disponibles hay volúmenes antiguos desde 1750 y facsímiles de ediciones históricas, realizados por una editorial de Valladolid que reproduce fielmente los originales.

También se pueden encontrar clásicos escolares y obras recientes que ya no están en las librerías. "Las editoriales van muy rápidas, pero aquí aún podemos tener algunas novedades de principios de año", ha explicado Vieito.

La feria cumple ya 32 ediciones y se ha convertido en "todo un clásico en Zamora", según ha recordado David Gago. El concejal también quiso recalcar el respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa y ha agradecido el trabajo de la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, que organiza la feria.

Gago ha invitado a los zamoranos a "rebuscar" entre los ejemplares, convencido de que se pueden encontrar "auténticas joyas". Él mismo recordó haber hallado ediciones locales de la época de la Transición, "libros que ya no se pueden conseguir fácilmente".

Un momento "complicado" para el sector

El responsable de los libreros ha reconocido durante la inauguración que el sector atraviesa "momentos complicados". Las ferias, ha explicado, son difíciles de montar debido a las peatonalizaciones de los entornos urbanos, aunque la respuesta del público sigue siendo positiva. "A la gente sí que le gusta que estas ferias se hagan y que vengan", ha añadido.

En el caso de Zamora, el interés es especial. "Aquí no había librería de libro viejo hasta el año pasado, cuando abrió el compañero de Volumen 2. Nos esperaban con ansia, siempre estaban deseando que viniéramos", ha señalado Vieito.

Sobre la competencia del comercio electrónico, admitió que Internet "no es algo nuevo, pero es una bestia enorme, inabarcable". Sin embargo, los libreros también se adaptan al entorno digital. "Hay que estar ahí e intentar buscar tu sitio, aunque sea pequeñito, para intentar salir adelante", ha añadido.

Sobre el comprador de libros antiguos, el responsable de la feria asegura que el perfil de los visitantes es variado. "En librería suele ser más mayor la gente que entra, pero en feria es muy heterogéneo", ha detallado el vicepresidente. "Vienen tanto personas mayores como padres con niños, porque hay compañeros que tienen mucha sección infantil", ha añadido.