Las corales más destacadas de Zamora se unen en un concierto solidario en favor del Teléfono de la Esperanza

La música se pondrá al servicio de la solidaridad el próximo 12 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, con el concierto benéfico 'Zamora canta a la esperanza', una iniciativa organizada por el Teléfono de la Esperanza que busca "tender puentes de apoyo y empatía a través de la cultura".

La cita será a las 20:00 horas y las entradas, con un donativo de 10 euros, pueden adquirirse en la Librería Jambrina (Plaza del Maestro), en Tejidos María Oliva (calle El Riego, 4) y en la taquilla del teatro, una hora antes del inicio del espectáculo.

El evento contará con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural de Zamora, que refuerzan así su compromiso con las causas sociales y con la promoción de la vida cultural en la provincia.

Sobre el escenario se reunirán algunas de las formaciones corales más destacadas del panorama zamorano. El Coro Sacro Jerónimo Aguado, la Coral Aures Cantibus y el Coro Amigos de la Ópera compartirán escenario con la voz del barítono Luis Santana, acompañado al piano por Víctor Carbajo.

Todos los artistas participarán de forma altruista, uniendo su talento a una causa que pretende dar visibilidad a la importancia de la salud emocional y del acompañamiento en momentos de dificultad.

El Teléfono de la Esperanza de Zamora lleva más de quince años ofreciendo orientación y escucha activa a personas que atraviesan situaciones de crisis o confusión. También organiza talleres destinados a fomentar la salud emocional y la prevención del suicidio.

Los fondos recaudados con este concierto "permitirán sostener y ampliar los programas de atención, la formación de voluntarios y las actividades de prevención y bienestar emocional".