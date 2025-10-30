Tres personas, intoxicadas de madrugada por la mala combustión de un brasero en El Perdigón

Tres personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Portillo de El Perdigón. El suceso se ha producido en la madrugada del 30 de octubre, a las 04:06 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La llamada de alerta advertía de que un varón se encontraba indispuesto en el domicilio. Desde el 112 se avisó a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Al llegar al lugar, los servicios médicos confirmaron que se trataba de una intoxicación por monóxido de carbono provocada por un brasero. Ante esta situación, el centro de emergencias avisó a la Guardia Civil de Zamora, a los Bomberos de la Diputación y a las empresas suministradoras de gas.

El personal sanitario atendió a tres personas afectadas. Un hombre de 89 años fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora. También fueron evacuadas dos mujeres, de 83 y 54 años, en una ambulancia de soporte vital básico.