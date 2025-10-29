Segundo terremoto en menos de 24 horas en el embalse de Ricobayo: los vecinos han sentido el temblor

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta madrugada un nuevo terremoto en la provincia de Zamora. Este se ha producido a las 01.44 horas, a los pies del embalse de Ricobayo, y es el segundo movimiento sísmico que se produce en la zona en menos de 25 horas.

El temblor ha sido mucho más intenso que el del día anterior, alcanzando una magnitud de 2,6 en la escala de Richter. Según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha sentido en las localidades cercanas de Muelas del Pan y Almendra, si bien el Ayuntamiento no ha notificado que se hayan producido emergencias de ningún tipo.

Cabe recordar que el día anterior ya se había producido otro movimiento de tierra en el mismo lugar, con una magnitud de 1,9 en la escala de Richter y una profundidad de 2 kilómetros.

Con estos dos temblores, la provincia de Zamora lleva ya siete terremotos registrados en lo que va de 2025. Ambos se suman a los registrados el pasado mes de septiembre en Hermisende, con una magnitud de 2; al de junio en Galende, con una magnitud de 1,9; en mayo en Pedralba de la Pradería, con una magnitud de 2,1; en marzo en Videmala, con una magnitud de 2,7 en la escala de Richter; y en Muelas del Pan, con una intensidad de 2,4 en la escala de Richter.