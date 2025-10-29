Dia abre su sexto supermercado en Zamora y ofrece descuentos del 25% durante el primer mes desde su estreno

Dia ha abierto su nuevo supermercado en Zamora. Se trata de la sexta tienda en la ciudad y cuenta con un surtido compuesto por cerca de 5.000 referencias distintas y una sala de venta que ronda los 400 metros cuadrados.

Bajo este modelo, la cadena pretende dar libertad al cliente para escoger entre productos Dia y las principales marcas de fabricante. Se ubica en la calle Argentina, 13, acercando así a sus clientes una compra "completa, fácil y asequible a los vecinos de la capital", según han destacado desde la empresa.

Con la nueva apertura, Dia avanza en su objetivo de consolidar su modelo de proximidad en España y, en este caso en concreto, en la Comunidad. Además de las seis tiendas con las que cuenta ya en la ciudad, dispone de otras cuatro en la provincia, alcanzando así la decena en esta parte del territorio castellano y leonés.

Entrada de la nueva tienda de Dia en Zamora

En Castilla y León, Dia gestiona alrededor de 200 establecimientos. El nuevo hito en Zamora permite reforzar el compromiso de la cadena de estar cada día "más cerca de las personas, ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera".

La nueva tienda contará con 7 empleados, dos de ellos de nueva incorporación. Además, también pretende ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más completa, rápida, sin salir de la población.

Con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de cualquiera, los vecinos podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 25% en las secciones de verdura, bollería, fruta y panadería durante el primer mes desde la inauguración de la nueva tienda.

Al mismo tiempo, los clientes que sean miembros del Club Dia tienen la oportunidad de disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras durante las primeras cuatro semanas, que se acumula en el monedero 'Wallet' de la aplicación de la cadena.

El horario de apertura al público de la tienda será de lunes a sábado de 09:00 a 21:00.