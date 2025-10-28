Zamora se suma a la nueva ola del cohousing: alquileres por 400 euros, con zonas comunes y energía de biomasa

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado en Zamora la promoción de 42 viviendas en régimen de cohousing destinadas al alquiler joven, un proyecto que ha calificado como una acción de la Junta "decidida e intensa para favorecer el asentamiento de los jóvenes".

Las viviendas, con una superficie de 60 metros cuadrados, contarán con salón, cocina, dos habitaciones y dos baños. El modelo cohousing incluye además espacios comunes compartidos para fomentar la convivencia: zonas de co-working, lavandería, vending y áreas sociales. "Es una forma muy agradable de vivir y que se demanda", ha apuntado el consejero.

Suárez-Quiñones ha subrayado que se trata de viviendas de alta eficiencia energética, con una caldera central de biomasa y calificación energética de bajo consumo. El conjunto "dará lugar a una vivienda de calidad que nuestros jóvenes demandan".

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido María Lorenzo Ical

El alquiler será bonificado y muy por debajo del precio de mercado, con adjudicación mediante sorteo entre las solicitudes recibidas. "Queremos favorecer la llamada de los jóvenes y su asentamiento aquí en Zamora", ha asegurado. El precio rondará los 400 euros mensuales, aunque aún debe concretarse según las bases y cálculos técnicos.

El consejero también ha detallado que el coste total de la promoción asciende a 5,5 millones de euros, de los cuales el 37% procede de fondos europeos Next Generation. Por ello, las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026, fecha límite para la ejecución de los fondos.

Una vez completados los trámites administrativos, notariales y de entrega de llaves, "esperamos que el año que viene ya puedan entrar a vivir las personas y familias jóvenes que vengan aquí", afirmó Suárez-Quiñones.

Habrá más viviendas en Zamora

Suárez-Quiñones ha desvelado que esta primera tanda de viviendas no se quedarán ahí. "Va a haber más viviendas porque Zamora necesita más", ha asegurado. Según el consejero, el objetivo de la Junta es responder al crecimiento de la ciudad y a las necesidades derivadas del futuro cuartel de Monte la Reina, en Toro, "que va a precisar vivienda".

En este sentido, la Junta trabaja con los ayuntamientos de Zamora y Toro para reactivar promociones paralizadas y crear nueva oferta residencial. "Queremos que la demanda de vivienda, tanto la ordinaria como la derivada del cuartel, tenga una respuesta adecuada por parte de las administraciones", ha explicado.

El consejero ha agradecido en su visita la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, que ha cedido gratuitamente los terrenos para esta promoción. "Estas viviendas las hacemos sobre suelos cedidos por los ayuntamientos, y eso permite que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna con precios reducidos", ha destacado.

Además, la Junta está diseñando nuevos proyectos para al menos 250 viviendas adicionales en la provincia, que se desarrollarán en Castrogonzalo, Villalpando, Alcañices, Trabazos, Morales del Vino, Moraleja del Vino y Manganeses de la Polvorosa. Estas actuaciones buscarán asentar población joven y adulta en el medio rural.

"Es una labor conjunta de las administraciones para dar respuesta a una demanda social intensa", ha afirmado el consejero, que insistió en que el objetivo de la Junta es seguir sumando proyectos de vivienda en la provincia. "No vamos a parar", ha reiterado.

Además, el consejero ha confirmado que la Junta y el Ayuntamiento están estudiando la construcción de viviendas públicas en los terrenos de la antigua empresa Proinsa. "Tanto el alcalde como yo estamos de acuerdo en que hay que retomar esa estructura", ha explicado.

A su juicio, se trata de "una oportunidad muy buena para generar más vivienda para los zamoranos y dar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para las personas con menos recursos".

Más de 3.000 viviendas en toda la Comunidad

En relación a esto, Suárez-Quiñones ha explicado que la vivienda "es una máxima preocupación de la ciudadanía" y destacó que la Junta trabaja para que los jóvenes puedan iniciar su proyecto de vida en Castilla y León "con acceso a una vivienda, bien sea mediante compra o mediante alquiler".

En este momento, la Junta de Castilla y León promueve, construye o rehabilita más de 3.000 viviendas en toda la Comunidad. En Zamora, el consejero recordó la entrega reciente de 16 viviendas rehabilitadas de las antiguas casas de camineros, y señaló que las nuevas 42 "vienen a complementar" esa actuación.

Estas 42 viviendas forman parte de un conjunto de alrededor de 1.000 viviendas en régimen de cohousing que la Junta impulsa en Castilla y León. En Zamora, se suman a las ya entregadas en Santa Cristina de la Polvorosa y Puebla de Sanabria, y a las que están en ejecución o proyección en Benavente.

Depuradoras de agua

Para cerrar su intervención, Suárez-Quiñones también ha anunciado la licitación de dos depuradoras de aguas residuales en Manganeses de la Polvorosa y El Pego, con una inversión total de más de 810.000 euros, que se publicará mañana, 29 de octubre, en la Plataforma de Contratación del Estado.

Estas actuaciones, ha explicado, "complementan el esfuerzo en materia de vivienda con infraestructuras esenciales del ciclo del agua, tanto de abastecimiento como de depuración".

Plantas de biogás y garantías medioambientales

En relación con las protestas vecinales por las plantas de biogás en la provincia, el consejero ha pedido a los zamoranos "confianza en lo público y en la normativa ambiental".

Suárez-Quiñones ha recordado que la regulación europea, nacional y autonómica "es muy exigente" y tiene como objetivo "evitar daños, olores, emisiones y afectaciones a la ciudadanía".

"Todas esas normativas son aplicadas por técnicos muy cualificados y no hay decisiones políticas, sino técnicas muy estrictas", ha recalcado. El consejero ha recordado también que cualquier proyecto que se autorice "cumple con todos los marchamos de legalidad", y que "esas plantas buscan precisamente una mejor gestión ambiental de los restos biológicos".

Efectos de los incendios en el abastecimiento de agua

Suárez-Quiñones también ha abordado las consecuencias de los incendios en las captaciones de agua y explicó que "no se habían acabado los incendios en agosto y ya estábamos trabajando" para inspeccionar estaciones de tratamiento, depuración y abastecimiento.

Según el consejero, se han realizado obras e inversiones desde el verano, en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos, para evitar problemas de suministro y minimizar los efectos de los arrastres tras lluvias torrenciales.

Preguntado por la situación de falta de agua en Puebla de Sanabria, ha asegurado que la Junta y la Diputación mantienen "una acción muy decidida" para alimentar los depósitos y ejecutar obras de emergencia que reduzcan la duración de estos episodios.

"El agua de consumo está siendo permanentemente analizada", ha recordado. "Si se autoriza su uso, es porque ha superado los análisis correspondientes". Y ha finalizado asegurando que cada aviso o denuncia "motiva una actuación inmediata de los servicios de la Junta" para verificar posibles problemas y "tomar las medidas necesarias".