Lorenzo Jiménez es el nuevo director general de Ifeza: una persona de la máxima confianza de Faúndez

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado este martes el nombramiento de Lorenzo Jiménez como nuevo director general del recinto ferial Ifeza.

Faúndez ha explicado que Jiménez ha trabajado durante los dos últimos años y medio en la Diputación, donde se ha encargado de la gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Culebra. Por lo tanto, el presidente provincial considera que "ya tiene experiencia en la casa" y que "sabe cómo funciona la institución".

Faúndez ha recalcado que el sanabrés es "una persona de confianza" y que cuenta con "un bagaje importante" tanto técnico como político.

El nuevo responsable de Ifeza fue alcalde de Villardeciervos durante ocho años y, posteriormente, teniente de alcalde durante otros cuatro. Faúndez ha valorado positivamente esta trayectoria como un aval para afrontar la nueva responsabilidad en una etapa que ha definido como "de transición muy importante" para el recinto ferial.

El presidente ha precisado que el nombramiento será efectivo una vez se formalicen los trámites administrativos, que "no se pueden hacer hasta el día 3", fecha en la que el actual director, Sergio de Fuentes, dejará oficialmente su puesto en la Diputación.

Asimismo, Faúndez ha indicado que el contrato de Lorenzo Jiménez será "el mismo" que tenía el anterior gerente y ha recalcado que "no va a cobrar esa indemnización por alta dirección que en otras etapas esta Diputación se cobró con los directores generales de Ifeza".

El presidente provincial ha aclarado que el compromiso de Jiménez como director general "caduca en el momento que se disuelva la propia institución", en referencia al carácter ligado al mandato del equipo de gobierno provincial.

Por último, Faúndez ha destacado que Ifeza afronta un periodo clave de transformación, con "cantidades tremendamente importantes" destinadas a su modernización. El objetivo, dijo, es convertirlo en "un recinto ferial de referencia" dentro de Castilla y León y del noroeste peninsular.