La Junta y la Diputación de Zamora impulsan un plan conjunto para blindar los pueblos frente a los incendios forestales

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han acordado intensificar su colaboración para la redacción de las guías y los planes de prevención de incendios forestales en todos los municipios de la provincia. Ambas administraciones trabajarán de forma coordinada para avanzar en la planificación y prevención ante posibles emergencias, como las del pasado verano.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado tras la reunión celebrada este martes con el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y con los equipos técnicos de ambas instituciones, que el objetivo es "garantizar la protección de los municipios" y "facilitar una respuesta rápida y coherente ante incendios forestales".

Prada ha recordado que todo el trabajo parte del Plan Específico de Incendios Forestales de Protección Civil, en vigor desde el 27 de marzo, y del marco normativo estatal que lo sustenta.

El delegado territorial ha recordado la "necesaria colaboración y coordinación entre las administraciones públicas", en especial entre la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

Prada ha querido detallar que que la normativa incluye dos instrumentos fundamentales: las guías de respuesta ante emergencias por incendios forestales y los planes de actuación de ámbito local. Las primeras, ha explicado, son obligatorias para todos los municipios y sirven para organizar los contactos, recursos y procedimientos de actuación.

Cada guía debe incluir los teléfonos de emergencia del municipio, un mapa del término municipal con zonas de riesgo, los elementos vulnerables, los recursos humanos y materiales disponibles, los puntos de reunión y las medidas para avisar y evacuar a la población en caso de incendio.

"Queremos ayudar a los municipios en su redacción, con el apoyo técnico de la Diputación y de la Junta", ha subrayado Prada.

Los planes de actuación local, ha añadido, son documentos "mucho más técnicos y complejos". En la provincia de Zamora deberán elaborarse en 68 municipios donde la interfaz urbano-forestal presenta mayores riesgos.

Estos planes incluirán cartografía detallada, descripciones del entorno, puntos de agua, zonas habitadas y rutas de evacuación, además de la localización de instalaciones sensibles como colegios, residencias, campamentos o infraestructuras eléctricas.

Prada ha destacado la importancia de definir claramente los recursos disponibles, tanto personales como materiales, e incluir medidas de autoprotección. "Es fundamental que la población rural conozca cómo actuar en caso de emergencia y cómo detectar e informar de un incendio", afirmó.

La Junta y la Diputación mantendrán también la línea de ayudas y subvenciones conjuntas para reforzar las labores preventivas. Prada recordó que la Diputación dispone de apoyo económico de la Junta que puede alcanzar "hasta el 100% de la subvención" para la adquisición de maquinaria pesada como bulldozers o motoniveladoras destinadas a trabajos de limpieza y prevención.

Además, ha anunciado que en los próximos días se publicará una nueva línea de ayudas del 50% para estudios técnicos sobre bocas de riego e hidrantes, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

El objetivo es que las guías y planes de respuesta estén terminados "a lo largo de los primeros meses del próximo año".

Prada también se ha referido al Decreto Ley 2/2025, aprobado el 23 de octubre, que introduce "un cambio sustancial" en la gestión forestal.

Según ha explicado esta norma "elimina burocracia, establece obligaciones a los propietarios de fincas para mantenerlas limpias y define el concepto de anillo de seguridad", una franja perimetral destinada a evitar que el fuego alcance los núcleos urbanos.

"Esperamos que todas las fuerzas políticas apoyen este decreto ley y que podamos seguir avanzando en prevención", ha afirmado, para después recalcar la "magnífica colaboración" con la Diputación Provincial y la necesidad de continuar "apostando por la prevención como herramienta clave ante el riesgo de incendios forestales".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha subrayado que la institución provincial "ya ha remitido a los ayuntamientos el modelo de ordenanza que deben aprobar" y que la mayoría de los municipios "ya lo han hecho o lo harán en los próximos días".

Faúndez ha explicado que los ayuntamientos deben enviar también documentación complementaria (planos, bocas de riego, rutas de evacuación y ubicación de fincas) imprescindible para elaborar los planes. "A día de hoy solo siete ayuntamientos nos han mandado toda esa documentación", ha indicado, y pidió a los alcaldes que la remitan "cuanto antes".

La Diputación contratará en noviembre a 11 profesionales para elaborar los documentos previos: un ingeniero forestal, dos diplomados y ocho técnicos medios de la rama forestal. "Van a visitar localidad por localidad y analizar la problemática de cada una de las 507 localidades de la provincia", ha detallado Faúndez.

El trabajo se desarrollará junto con los agentes medioambientales de la Junta y con las corporaciones municipales. Además, la Diputación realizará una licitación anticipada para adjudicar los planes y guías definitivos a una empresa especializada.

Faúndez ha anunciado también la inminente puesta en marcha de una encomienda de gestión a Somacyl, dotada con tres millones de euros, para comenzar en enero el desbroce de perímetros de poblaciones y fincas en aquellos municipios que tengan completa la documentación.

El presidente provincial ha avanzado que el presupuesto de la Diputación incluirá partidas para la limpieza de balsas, la adquisición de biotrituradoras, batefuegos y mochilas de primera intervención, así como fondos para instalar bocas de riego con una distancia máxima de 50 metros entre cada una. "Uno de los objetivos es que todos los ayuntamientos cuenten con bocas de riego preparadas", ha destacado

Además, se organizarán jornadas formativas dirigidas a ayuntamientos, vecinos y personal municipal. Las primeras se celebrarán en Sanabria, Carballeda y Aliste entre el 10 y el 21 de noviembre, impartidas por bomberos de los parques provinciales. Habrá dos ciclos: uno antes de fin de año y otro antes de la primavera.

Faúndez también ha confirmado la adquisición de dos nuevos bulldozers para reforzar los trabajos preventivos en la provincia. "El que tenemos en Sanabria lleva semanas trabajando sin parar en cortafuegos y labores de desbroce", indicó.

El presidente de la Diputación ha finalizado explicando que el reto "es muy importante", pero destacó la "coordinación total con la Junta de Castilla y León" y la voluntad de ambas administraciones de "seguir avanzando con decisión en la prevención y protección frente a los incendios forestales".