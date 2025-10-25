Unas jornadas en Benavente descubrirán los mejores ríos de aguas bravas o la experiencia de alcanzar un ochomil

La Diputación de Zamora colabora un año más en las jornadas de naturaleza y montaña de Benavente. Una cita imprescindible para los amantes del alpinismo que este 2025 suma 16 años de historia.

Las jornadas se celebrarán todos los jueves de noviembre en la Casa de Cultura "La Encomienda" de la localidad zamorana. Buscan aumentar la afición a los deportes de montaña combinando el testimonio de expertos en diversas disciplinas.

Este 2025 la programación comenzará el 6 de noviembre con una charla sobre los mejores ríos para disfrutar de aguas bravas en Castilla y León y Galicia. Miguel Pita, Noé Rodríguez y Xoan Otero recomendarán recorridos por El Bierzo (León) y Valdeorras (Galicia).

El siguiente jueves los montañeros Anselmo Vidal y Carlos Belarda darán una conferencia sobre cómo adaptarse a las condiciones climáticas extremas que se viven al ascender grandes montañas.

El día 20 será el turno de aproximarse a las sensaciones de escalar una montaña que supere los ocho mil metros. La experiencia la transmitirá la alpinista María José Cardell (Pipi) que contará su aventura para coronar el emblemático Nanga Parbat.

Las jornadas se clausurarán el jueves 27 con el testimonio de Fernando Valladares. Explicará por qué considera que las montañas pueden ser un signo de recivilización.

Este ciclo también cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural de Zamora y Caja Rural de Zamora.