Agresión con un machete a un hombre en un bar de Benavente: cortes en el cuello y la espalda y trasladado al hospital

Un hombre de unos 50 años ha tenido que ser hospitalizado tras ser agredido con un machete en el bar VO de Benavente (Zamora), como han informado desde el Servicio de Emergencias.

Las mismas fuentes apuntan que se recibió el aviso de esta agresión a las 5:07 horas de la madrugada del sábado, 25 de octubre, en el establecimiento hostelero de la localidad zamorana.

El hombre sufrió cortes en el cuello y también en la espalda por lo que el 112 dio traslado del suceso a la Guardia Civil de Zamora, también a la Policía Local de Benavente y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Tras enviar asistencia y atender al herido, el hombre fue trasladado al Hospital de Zamora.