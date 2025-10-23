El Gobierno aprueba la ansiada variante de Alcañices con 49,6 millones para la A-11 en Zamora

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto constructivo de la primera calzada de la A-11, Autovía del Duero, en el tramo correspondiente a la variante de Alcañices. El presupuesto estimado para las obras asciende a 49,6 millones de euros, IVA incluido.

La actuación, en la provincia de Zamora, saldrá próximamente a información pública con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno central pretende ejecutar la primera fase del futuro tramo Fonfría–Alcañices, priorizando la variante por motivos de seguridad vial.

Según el Ministerio, esta primera calzada está diseñada para que, en el futuro, se convierta en la calzada derecha de la autovía A-11 en ese tramo.

La variante, de seis kilómetros de longitud, se proyecta al sur del núcleo urbano de Alcañices. Está pensada para una velocidad de 120 kilómetros por hora, aunque en los puntos de conexión con la actual carretera nacional N-122 se reducirá a 100 kilómetros por hora.

El trazado contará con dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros. En las zonas de conexión con la N-122, los arcenes se estrecharán hasta 1,50 metros. Además, el proyecto incluye la construcción de dos enlaces: Alcañices Este y Alcañices Oeste.

Ambos enlaces serán de tipología 'diamante de pesas'. El segundo de ellos aún no está completo, ya que por el momento solo se ha ejecutado la glorieta norte sobre la N-122. Estas conexiones facilitarán el acceso desde la autovía a la travesía y al casco urbano de la localidad.

El Ministerio considera este paso "una muestra del compromiso con el desarrollo de las infraestructuras viarias en la provincia de Zamora".

Actualmente, ya se están ejecutando las obras del tramo San Martín del Pedroso–Frontera con Portugal y se encuentran en redacción otros proyectos, como la variante de Fonfría.