La reina Sofía desvela su pieza favorita de Las Edades del Hombre de Zamora: "Es el Cristo más bonito de España"

Visita de la reina Sofía a la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

La reina Sofía ha visitado este miércoles la exposición Las Edades del Hombre: EsperanZa en Zamora, donde ha mostrado un profundo interés por las piezas que integran la muestra. Si bien no ha podido pararse ante las 85 obras que conforman la exposición, se ha detenido todo lo que ha podido en aquellas que más han llamado su interés.

La monarca, que viajó en AVE hasta la capital, como ya hiciera hace dos años para acudir al Banco de Alimentos, ha recorrido las dos sedes, la iglesia de San Cipriano y la Catedral, acompañada por el comisario científico, Sergio Pérez, y por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha ejercido en algunos momentos de guía improvisado.

Durante el recorrido, doña Sofía "ha preguntado mucho", según relató Pérez, interesándose por el origen, la técnica y la época de cada obra. "Ha sido muy cercana, muy amable y con un interés enorme. Se ha detenido en casi todo", ha destacado el comisario.

Entre las piezas que más han llamado su atención se encuentran las obras de Picasso, Goya, Velázquez y El Greco. En concreto, la monarca se ha detenido en las dos obras del artista griego del Salvador (c. 1590), un óleo sobre lienzo procedente del monasterio de la Asunción de la Madre de Dios de Valladolid, y La Anunciación (1597-1600), del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una de sus interpretaciones más intensas del mensaje divino.

También se ha maravillado con la Anunciación de Pablo Picasso (Barcelona, 1896), un óleo sobre tabla del Museu Picasso, ejemplo de la etapa de formación del genio malagueño.

De Francisco de Goya se ha interesado especialmente por las pechinas dedicadas a los Padres de la Iglesia (San Agustín, San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Jerónimo), realizadas hacia 1772-1773 para la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Remolinos (Zaragoza).

Además, de la Inmaculada de la Magdalena de Diego de Velázquez, una pintura temprana procedente de la iglesia sevillana de Santa María Magdalena, considerada una de las primeras obras maestras del pintor.

Pero la obra que más ha emocionado a la monarca ha sido el Cristo de las Injurias, de Diego de Siloé, una talla del siglo XVI que forma parte del apartado 'Pasión' en la Catedral.

Procedente del monasterio de San Jerónimo de Zamora y obra icónica de la Semana Santa zamorana, está realizada en madera tallada, dorada y policromada, y destaca por su serenidad expresiva y la delicadeza anatómica del rostro de Cristo.

"Le ha encantado, decía que era uno de los cristos más bellos que había visto. Que era el Cristo más bonito de España", ha contado Pérez.

Sofía también se ha detenido ante el Cristo Resucitado (1596-1597), de Juan de Montejo y Juan de la Talaya, en madera policromada, dorada y estofada, que representa la victoria de la vida sobre la muerte y se conserva en la Catedral de Zamora.

Además, el presidente de la Junta ha explicado a doña Sofía que el Cristo vuelve a la vida, obra de Venancio Blanco, y que ahora se encuentra en la Catedral de Salamanca, "estuvo durante años bajo una sábana en el taller que el artista tenía en Madrid".

Saludos a los artistas locales

La reina también ha tenido un momento para saludar a los artistas presentes Antonio Pedrero, Satur Vizán, Ele Pozas, Ángel Luis Iglesias y el compositor David Rivas, así como al personal de la Fundación y a los trabajadores de la exposición. La monarca se ha llevado de regalo un ejemplar del catálogo, que ha ido ojeando durante la visita, "buscando las fichas de las obras que más le habían llamado la atención". Antes de marcharse, escribió unas líneas en el libro de honor, cuyo contenido no trascendió.

La visita también ha tenido un momento más cercano al término del recorrido. Y es que a la salida de la Catedral, una veintena de zamoranos la ha recibido con gritos de "¡Viva España!" y agradecimientos por "su labor como reina durante tantos años". Doña Sofía correspondió a los halagos tomando las manos de algunos y saludándolos con afecto, aunque brevemente, ya que justo a su salida había comenzado a llover y su coche oficial la esperaba en el patio de la plaza de la Catedral.

Las Edades del Hombre: EsperanZa, la vigesimoctava edición del ciclo, se compone de 85 obras de arte procedentes de templos de toda España y Portugal, distribuidas entre la iglesia de San Cipriano, que acoge el preludio, y la Catedral de Zamora, donde se articulan los tres momentos de la muestra: Pasión, Resurrección y Misión.

Entre sus autores figuran grandes nombres del arte universal, como El Greco, Goya, Zurbarán, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Velázquez o Picasso, junto a creadores contemporáneos como Venancio Blanco, Pablo Gargallo y varios artistas zamoranos.

El proyecto, que estará abierto al público hasta el Domingo de Resurreción de 2026, invita a recorrer un relato espiritual centrado en la virtud teologal de la esperanza.

Como subraya el propio eslogan de la exposición, "la cruz se erige como camino para la salvación, porque la redención solo puede venir de nuestro Señor muerto y resucitado, que pone en nuestras manos la fuerza para cambiar el mundo".