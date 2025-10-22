Faúndez apuesta por "trabajar en positivo" para recuperar el turismo en Sanabria tras los incendios

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha hecho un llamamiento a "trabajar en positivo" para impulsar el turismo en la comarca de Sanabria tras los incendios forestales que afectaron este verano a la zona y que han arrasado 24.000 hectáreas.

Durante su intervención tras la Junta de Gobierno, Faúndez ha querido destacar la colaboración entre la Diputación y la Junta de Castilla y León en las labores de recuperación.

El dirigente provincial ha advertido de que "no está todo hecho", pero ha asegurado que "se está trabajando intensamente" y que "hay muchas obras cerradas de recuperación y protección de manantiales".

Además, el presidente ha explicado que la Diputación Provincial ha aprovechado las intervenciones en materia de abastecimiento de agua para "mejorar instalaciones dañadas o deficientes", como consecuencia de los incendios.

Faúndez ha lamentado la imagen que se difundió en redes sociales tras los fuegos y ha asegurado que "se estaba dando a entender que toda la zona de Sanabria, Aliste o los Valles de Benavente estaba quemada". Algo que, considera, ha supuesto "un perjuicio muy importante para el territorio", especialmente en una comarca tan vinculada al turismo rural.

Para contrarrestar esa visión negativa, Faúndez ha recordado que la Diputación elaboró un vídeo promocional "a la carrera", para ofrecer otro relato de la zona, y que ha sido "todo un éxito". La pieza se presentó en la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl, celebrada en septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), bajo la campaña 'Sanabria Viva, en Sanabria te espera'.

El objetivo, ha recordado Fáundez, era mostrar la realidad actual de la comarca y animar a los visitantes a descubrir su entorno natural. "Esas imágenes son de ahora y esto es lo que hay", ha insistido Faúndez.

Por todo ello, el presidente provincial ha invitado una vez más a los turistas a visitar la comarca "en las épocas de menor afluencia", como el otoño y el invierno, para disfrutar "de los magníficos paisajes, la temporada de setas, la magia del otoño y la excelente hostelería de Sanabria y del resto de la provincia".

Faúndez ha pedido que "ese sea el mensaje que entre todos tenemos que transmitir" y ha apuntado que la naturaleza "se repondrá sola".

Además, ha enviado un mensaje para que las administraciones "actúen con altura de miras" para acompañar ese proceso y apoyar a los sectores más afectados.

Faúndez ha anunciado, además, que la Diputación incluirá en el presupuesto del próximo año una partida de ayudas complementarias para ganaderos de Porto de Sanabria y Galende que perdieron animales en los incendios.

También ha recordado que la Junta de Castilla y León ya contempla indemnizaciones de 800 euros por vaca quemada, pero señaló que esa cantidad "no refleja el valor real del animal", que puede alcanzar entre 1.600 y 1.800 euros.

"La Diputación va a complementar esas ayudas desde el área de Agricultura porque tenemos que estar con los colectivos, y donde no llega una institución, automáticamente se suma la otra", ha añadido.

Faúndez ha finalizado reiterando que la provincia debe "pasar página del tema de los incendios" y centrarse en la promoción del territorio. "Tenemos que incentivar que la gente venga a Sanabria, que vea que sigue viva, que disfrute de su naturaleza, su gastronomía y su gente", ha concluido.