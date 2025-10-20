Siete visitas guiadas gratis para descubrir la provincia de Zamora de la mano de Las Edades del Hombre

La Diputación de Zamora pondrá en marcha a partir de este miércoles, 22 de octubre, un programa de rutas turísticas con visitas guiadas gratuitas para promocionar el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural de la provincia. La iniciativa se enmarca en la XXVIII edición de las Edades del Hombre, EsperanZa, que se celebra en la capital.

Los recorridos se desarrollarán todos los miércoles y viernes, con salida a las 09.00 horas desde la Avenida Leopoldo Alas Clarín, 3, frente al edificio de la Junta de Castilla y León. Los autobuses llevarán a los participantes hasta distintos enclaves con el objetivo de prolongar su estancia en Zamora y favorecer la difusión de la oferta cultural más allá de la ciudad.

La primera de las rutas tendrá como destino Benavente. Se celebrará el 31 de octubre y el 21 de noviembre. Los viajeros conocerán la Plaza Mayor, las iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del Mercado, Casa Solita, el Paseo de la Mota y la Torre del Caracol. El regreso está previsto en torno a las 14.00 horas.

Toro protagonizará la segunda de las rutas, los días 22 de octubre, 12 de noviembre, 3 y 10 de diciembre. La visita incluye la Plaza Mayor, el Paseo del Espolón, la Colegiata de Santa María la Mayor, el Alcázar, el Palacio Rejadorada, la Plaza de Santa Marina y la Torre del Reloj.

El 29 de octubre y el 19 de noviembre, la tercera ruta llevará a los viajeros hasta Fermoselle. Allí se recorrerán la Plaza Mayor, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, las bodegas subterráneas y el mirador de los Arribes del Duero.

La cuarta propuesta será para conocer San Pedro de la Nave y el entorno del embalse de Ricobayo. Se celebrará el 7 y el 28 de noviembre, con paradas en Ricobayo y Muelas del Pan.

El Lago de Sanabria y Puebla de Sanabria serán los protagonistas de la quinta ruta. Tendrá lugar el 24 de octubre, el 14 de noviembre y el 5 de diciembre. Incluye la Plaza Mayor, la iglesia de Santa María del Azogue, la Ermita de San Cayetano, el Castillo y el Museo de Gigantes.

La sexta ruta viajará hasta Granja de Moreruela y Villafáfila, prevista para los días 5 y 26 de noviembre. La última, la séptima, recorrerá la comarca de Tábara con visitas al Museo de Los Carochos en Riofrío de Aliste y al Museo de la Semana Santa en Bercianos de Aliste el 12 de diciembre.

Las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar de forma gratuita en el teléfono 980 50 99 89, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

La Diputación destaca que estas rutas buscan "poner en valor la provincia de Zamora" y aprovechar el atractivo de Las Edades del Hombre para "impulsar el desarrollo económico del territorio".