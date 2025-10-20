CSIF amenaza con una huelga general de los funcionarios públicos si el Gobierno no se abre a la negociación salarial

La secretaria nacional de negociación de CSIF y presidenta del sector AGE, Milagros Dorronzoro; y el presidente del sector de AGE en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha advertido este lunes en Zamora de que está dispuesta a convocar una huelga general de empleados públicos si el Gobierno no abre una negociación que garantice mejoras salariales y de plantilla. La organización ha denunciado que la situación es "insostenible" tras más de una década de recortes y pérdida de derechos.

En Castilla y León, el presidente del sector de Administración General del Estado de CSIF, Juan Carlos González, ha señalado que las plantillas se han reducido "un 20% en los últimos 15 o 16 años".

Durante una jornada autonómica de delegados de la Administración General del Estado, ha señalado que la falta de personal afecta a organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General, la Agencia Tributaria, las instituciones penitenciarias o la Confederación Hidrográfica del Duero.

Jornada autonómica de delegados de la Administración General del Estado, en la sede de CSIF de Zamora

"Todos los ciudadanos tienen que ser atendidos por trabajadores de la Administración General del Estado", ha recalcado Juan Carlos González, que ha recordado además que los empleados acumulan "una pérdida de poder adquisitivo del 20% en los últimos 15 años".

También ha indicado que las retribuciones en Castilla y León son "muy inferiores" a las de otras comunidades autónomas.

Al encuentro ha acudido también la secretaria nacional de negociación de CSIF y presidenta del sector de AGE, Milagros Dorronzoro, quien ha respaldado estas demandas y ha acusado al Gobierno de "bloquear la legítima negociación colectiva" de los funcionarios.

Dorronzoro ha recordado que estos profesionales gestionan "prestaciones vitales como el Ingreso Mínimo Vital o el desempleo, educan a nuestros hijos, nos cuidan cuando estamos enfermos, apagan fuegos o garantizan la seguridad en las calles".

La representante nacional ha explicado que en octubre los empleados públicos no han recibido la subida salarial prevista para 2025. "Exigimos un acuerdo plurianual que recupere este incremento retributivo que ya nos deben y que reduzca la pérdida de poder adquisitivo desde 2010, que supera el 20%", ha señalado.

Concentraciones y posibilidad de huelga

Como primer paso, CSIF ha convocado concentraciones para el próximo 30 de octubre en todas las subdelegaciones del Gobierno del país. Aquí, el sindicato reclamará al Ejecutivo eliminar la tasa de reposición para ajustar las plantillas a las necesidades reales, mejorar la jubilación anticipada y avanzar en la equiparación salarial entre administraciones.

Dorronzoro ha criticado "el desprecio" del ministro de Función Pública, Óscar López, por no facilitar la negociación y avisa de que "los empleados públicos no pueden seguir siendo los paganos del bloqueo político. El Gobierno puede aprobar la subida, aunque no haya Presupuestos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Nos está utilizando como moneda de cambio parlamentaria".

La dirigente sindical ha advertido de que si no hay respuesta "se pasará a manifestaciones en diciembre" y que no temblará el pulso para convocar una huelga general. "Estamos aquí para defender a los empleados públicos, pero también a los ciudadanos, porque el empleo público de calidad es fundamental para la vida", ha asegurado.

Dorronzoro finalizaba apuntando que la referencia salarial será la inflación registrada en 2025, que ya supera el 3%, a la que se debería añadir "un porcentaje adicional" que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.