La leyenda internacional del hard rock Marco Mendoza dará un concierto íntimo el 27 de octubre en Zamora

Marco Mendoza es una de las leyendas vivas del rock internacional. Ha sido bajista de Whitesnake, Thin Lizzy, Journey y la SatchVai Band. Con estas bandas ha pisado los más imponentes escenarios de todo el mundo.

Ha compartido conciertos con grandes nombres como David Coverdale (Whitesnake), Neal Schon (Journey), Joe Satriani o Steve Vai. Y también tiene en su trayectoria cuatro discos en solitario.

Este genio del hard rock, conocido por su virtuosismo y su conexión con el público, tendrá en Zamora una parada de su gira. De hecho su ruta comienza en la capital zamorana el lunes 27 de octubre a las 21.00 horas.

Será en el Pub Numancia y en un formato único y muy difícil de disfrutar. Marco Mendoza tocará en un local pequeño, algo inédito para un músico acostumbrado a los grandes escenarios.

Desde la organización de este concierto aseguran que "probablemente no volverá a repetirse. Es una oportunidad única para sentir el rock de estadios a un metro de distancia".

El aforo es tan limitado que desde el Pub Numancia consideran que se trata de un evento irrepetible en la escena musical de Zamora. Remarcan la exclusividad que supondrá ver el concierto de este bajista y compositor estadounidense .