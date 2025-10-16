Bustinduy advierte a las aerolíneas que no cederá con las tasas y las sanciones: "No me voy a mover un centímetro"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido a las aerolíneas que no dará marcha atrás en su defensa de las sanciones contra las compañías que cobran por el equipaje de mano y que tampoco permitirá presiones sobre las tasas aeroportuarias. "No me voy a mover un centímetro", ha subrayado en una visita a Zamora.

Bustinduy ha recordado que las tarifas que Aena cobra por el uso de sus aeropuertos sirven para financiar inversiones en infraestructuras, seguridad y desarrollo. Según el ministro, esa financiación garantiza que España tenga "una de las redes aeroportuarias que más crece del mundo" y asegure su sostenibilidad.

En respuesta a los periodistas ha indicado que lo que buscan algunas aerolíneas "es multiplicar e incrementar todavía más sus beneficios". Puso como ejemplo a Ryanair, que "ganó 300 millones de euros más solo en el primer trimestre de este año". También ha subrayado que, pese a anunciar recortes, la aerolínea transportó más viajeros que en el ejercicio anterior.

Bustinduy ha rechazado las acusaciones de "enrocamiento" lanzadas contra su persona por las aerolíneas y ha explicado que su obligación es "defender a los consumidores", incluso frente a la presión de grandes multinacionales. "Estas compañías son muy poderosas y tienen vínculos directos y capacidad de influencia sobre la Comisión Europea", ha señalado.

El ministro también ha calificado como "lamentable" la decisión de Bruselas de abrir un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros impuesta a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea.

La Comisión considera que sancionar a las aerolíneas por cobrar el equipaje de mano vulnera la normativa comunitaria. Algo que el ministro considera que hace que la Comisión se haya convertido "en abogado defensor de un puñado de grandes multinacionales que se están lucrando de los consumidores".

A pesar de la posición europea, Bustinduy ha insistido en que el Gobierno recurrirá "al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a donde haga falta". Además, ha recordado que "cuando hay un conflicto entre los beneficios privados de una multinacional y los derechos recogidos por la ley de los consumidores, este Gobierno va a estar del lado de los consumidores".

Mientras, el debate sobre el equipaje en cabina continúa abierto. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha pedido reformar la Ley de Navegación Aérea para fijar un estándar de equipaje gratuito con medidas de 40 x 30 x 15 centímetros, equivalentes a una mochila.

Sin embargo, Bustinduy ha reiterado sobre esto que su ministerio "no va a cejar en el empeño" de garantizar los derechos de los pasajeros y que seguirá con esta fórmula "hasta las últimas consecuencias".

Ryanair en Valladolid

Cabe señalar que la pregunta al ministro partía del nuevo choque entre Ryanair y Óscar Puente por la conectividad de los aeropuertos regionales, con pérdidas de casi 428.000 pasajeros este año y un desplome del 60,5% en Valladolid tras la marcha de la aerolínea.

Bustinduy ha recordado al respecto que este conflicto es "competencia del Ministerio de Transportes, no mía", y se limitó a señalar que Ryanair "ha transportado más viajeros este año que el anterior" y que "una parte importante de esas plazas ya ha sido cubierta por otras compañías".