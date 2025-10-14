Hospitalizados dos adolescentes tras chocar con su patinete eléctrico contra un coche en Pinilla

Dos menores han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en Zamora a las 20.42 horas de este lunes. Una joven de 16 años y un varón de 15 años sufrieron lesiones tras la colisión entre un patinete eléctrico y un turismo en el cruce de la calle Flor con la calle Cañizal, en el barrio de Pinilla.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Municipal, la Policía Nacional y los equipos de Emergencias Sanitarias de Sacyl. Se movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

La UVI móvil trasladó a la joven de 16 años al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, mientras que la ambulancia de soporte vital básico hizo lo propio con el menor de 15 años. Ambos quedaron ingresados en el centro sanitario.