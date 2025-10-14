Encuentran a una persona fallecida desde hace varios días en Benavente: tenía las persianas y puertas cerradas

Los bomberos del Parque de Benavente encontraron ayer, 13 de octubre, a una persona fallecida en el interior de una vivienda en el municipio de San Agustín del Pozo. El hallazgo se produjo tras una petición de la Guardia Civil a las 19.11 horas al servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se produjo después de que familiares y vecinos manifestaran su preocupación por no tener noticias del varón desde hacía varios días. A la llegada de los bomberos, la vivienda presentaba todas las puertas y persianas cerradas, lo que obligó a los efectivos a acceder por la parte trasera del inmueble.

En el interior, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. La escena quedó bajo custodia hasta la llegada de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias.

La intervención concluyó sin incidencias, según apuntan desde el Ayuntamiento de Benavente. Los bomberos regresaron al parque tras colaborar con las autoridades en el operativo.